Reconhecido por abordar sobre saúde mental na web, o cantor Lucas Lucco comentou a internação de Whindersson Nunes e destacou a força do humorista

Nesta sexta-feira, 21, Lucas Lucco, que já falou abertamente sobre sua saúde mental com os fãs, se pronunciou sobre a internação de Whindersson Nunes. O cantor refletiu sobre o tema após a equipe do humorista confirmar que ele se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo na última semana.

"Eu fiquei muito tocado com a atitude (com certeza incentivada pelas pessoas que amam ele) do @whinderssonnunes de procurar um suporte profissional como a 'internação'. Essa palavra não é a mais adequada. Por isso, prefiro chamar de 'retiro'. Eu sei o quanto essa decisão é marcante, sabe? Estar em um lugar rodeado de profissionais, sem celular e nem nada, recebendo visitas de vez em quando, fazendo terapia, falando com médicos, medicando etc", iniciou o artista.

Na sequência, Lucas Lucco ressaltou a coragem do humorista em tomar esta atitude. "Eu achei muito corajoso isso. É de uma bravura imensa! Isso já aconteceu comigo... E não foi só uma vez. Mas não tive coragem, e eu ainda nem tinha um propósito definido para falar sobre abertamente nas redes sociais. Só quero dizer que o Whindersson é uma fortaleza... Esse cara vai sair dessa GIGANTESCO! E eu vou estar aqui para aplaudir a vitória dele. Mais uma de muitas que virão", finalizou.

Lucas Lucco comenta internação de Whindersson Nunes. Foto: Reprodução/Instagram

Crise de ansiedade

Em suas redes sociais, Lucas Lucco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores. Porém, o cantor parece não estar enfrentando dias fáceis. No domingo, 9, o artista publicou em sua conta no TikTok um vídeo em que aparece chorando e desabafou sobre as crises de ansiedade.

"Dias assim são comuns para mim desde pequeno... Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água, fico assustado, me sinto pequeno e sozinho", começou ele.

Em seguida, Lucas refletiu se isso não afetou as suas relações. "Meus pensamentos se aceleram mais e mais e me pergunto: 'E se eu não fosse assim? Eu estou piorando com o tempo apesar de tanto esforço para me sentir melhor? Eu seria um pai melhor? Eu seria um artista melhor? Um profissional melhor? Um filho melhor: Um namorado/marido melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente?'".

Por fim, ele contou o motivo de ter filmado o momento. "É um dia normal para mim, mas coloquei o celular na minha frente para filmar. Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber", concluiu.

