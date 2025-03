Virginia Fonseca exibe bolsa de luxo durante viagem ao Uruguai

Uau! Apresentadora do Sabadou, Virginia Fonseca ostentou bolsa de luxo durante viagem ao Uruguai com família e amigos; saiba o valor

Virginia Fonseca chamou atenção ao exibir mais um acessório de luxo durante sua viagem ao Uruguai nesta segunda-feira, 24. A influenciadora apareceu com uma bolsa Hermès Birkin Picnic 25 Handbag Barenia Rattan , uma edição especial feita em vime trançado pela grife francesa.

O modelo, originalmente vendido por US$ 78 mil (cerca de R$ 447 mil), pode ser encontrado em sites especializados por até US$ 87 mil, o equivalente a R$ 500 mil . Virgínia, que já possui outras bolsas da marca, também tem uma Kelly preta avaliada em aproximadamente R$ 200 mil e uma Birkin rosa que pode chegar a US$ 220 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

A apresentadora do Sabadou viajou para o Uruguai acompanhada do marido, Zé Felipe, e de amigos, mas sem os filhos. Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 6 meses, ficaram em Goiânia sob os cuidados das avós, Poliana Rocha e Margareth Serrão, e das babás.

Virginia Fonseca exibe bolsa de luxo. Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca exibe bolsa de luxo. Foto: Reprodução/Instagram

Virginia explica mistério relacionado ao seu jatinho

O avião de Virginia Fonseca e Zé Felipe é personalizado. Além do desenho da família, a aeronave ainda leva algumas letras com significado. Em seus stories, a influenciadora digital explicou melhor o quer dizer cada uma delas.

Antes de viajar com o marido e os amigos, a empresária postou a imagem da parte de trás do jatinho, que custou cerca de 17 milhões e foi adquirido em 2023 como presente para o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha.

"Maria's, Zé's (Felipe e Leonardo), Virginia", falou sobre as letras representarem o casal e os filhos. "Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso", escreveu sua frase.

Quando havia acabado de comprar o avião, Virginia Fonseca chamou um padre para benzer o bem antes deles viajarem. "Pedimos o padre pra vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus! Toda honra e glória a Deus sempre", disse ela na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também:Virginia Fonseca reage ao novo visual de zé Felipe: 'Não é normal'