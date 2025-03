Testamento de Ney Latorraca: Saiba como a herança deve ser dividida

Sem herdeiros, Ney Latorraca deixou um testamento para dividir seu patrimônio. Viúvo dele ficou com alguns itens pessoais, diz site

O ator Ney Latorraca faleceu aos 80 anos em dezembro de 2024 após ficar alguns dias internado no Rio de Janeiro. Antes de sua morte, ele deixou um testamento sobre a divisão dos seus bens e patrimônios. Agora, a divisão da herança dele foi revelada.

De acordo com o site Notícias da TV, o ex-companheiro do ator, Edi Botelho, já entrou na Justiça do Rio de Janeiro para registrar o testamento de Latorraca e colocá-lo em execução. A publicação contou que o documento deu as orientações sobre como o ator queria distribuir seus imóveis, dinheiro e bens pessoais.

Ney Latorraca deixou 3 imóveis, sendo que cada um deles foi destinado para uma ação social que ele apoiava. O dinheiro que ele tinha investido foi destino para uma instituição que cuida de artistas aposentados.

Enquanto isso, o ator deixou seu carro, móveis, joias e outros objetos pessoais para Edi Botelho, que foi seu companheiro desde 1995 até a sua morte.

Quem é Edi Botelho?

Edi Botelho é ator, diretor teatral e escritor. Na TV, ele atuou em Malhação e A Lua Me Disse. Ele já foi dirigido por Ney Latorraca no teatro e também atuou ao lado do marido em algumas peças. Além disso, ele foi o responsável pela biografia de Gerald Thomas.

Causa da morte de Ney Latorraca

O ator Ney Latorracafaleceu no dia 26 de dezembro de 2024, aos 80 anos de idade após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

O ator deixou o viúvo, o ator e escritor Edi Botelho, com quem estava junto há 30 anos.

