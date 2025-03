Casamento? Gabriela Versiani entrega planos de cerimônia com Murilo Huff

Namorada de Murilo Huff, a influenciadora Gabriela Versiani confessou o sonho de se casar e entregou detalhes de cerimônia com o cantor

Em entrevista recente à Quem, a influenciadora e modelo Gabriela Versiani revelou detalhes sobre os planos de se casar com Murilo Huff , com quem está prestes a completar dois anos de relacionamento. Apesar da agenda agitada do cantor sertanejo, o casal faz questão de estar junto e viajar sempre que possível.

Ao veículo, ela contou que já busca inspirações para a cerimônia. “Esse sonho sempre morou em mim, com certeza. A gente estava até brincando que vai pegar várias referências, é bom que temos muitos amigos casando agora, já vamos vendo o que gostamos”, disse Gabi, que esteve presente na cerimônia de Samara Pink e Thiago Stabile.

E sobre a rotina em casal, Murilo revelou como eles conciliam as agendas. “O trabalho da Gabriela permite que ela esteja praticamente em qualquer lugar, né? Então, ela vai muito lá para Goiânia”, detalhou o músico. “Às vezes é uma correria louca, a gente se vê pouco, mas, mesmo assim, é especial”, declarou a influencer.

Declaração

A influenciadora digital Gabriela Versiani publicou uma mensagem especial dedicada ao enteado, Leo, filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021) e do cantor Murilo Huff. Em um post emocionado, a madrasta celebrou o aniversário de cinco anos do pequeno em dezembro.

Na publicação, Gabriela também falou sobre seu papel como madrasta, além de encher a criança de elogios. "Pequeno, esse post é um registro para quando você crescer você entender o privilégio que é te ver crescer. Um menino lindo, doce, amável e educado!", iniciou.

"Léo, você dilatou o meu coração. Eu nem imaginava que poderia amar e querer tanto assim o bem de alguém. Tudo que a Gabi puder fazer para que sua vida seja mais leve e feliz, eu estarei aqui. Sempre pronta para ser seu ombro amigo, sua parceira e confidente. Que o menino Jesus te guarde e te proteja. Esse virou meu pedido, todas as noites, desde o dia que você chegou na minha vida. Feliz cinco aninhos. Com muito amor, respeito e carinho", encerrou.

