Lucas Lucco chora ao desabafar sobre crise de ansiedade

Em suas redes sociais, Lucas Lucco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Porém, o cantor parece não estar enfrentando dias fáceis. Neste domingo, 9, o artista publicou em sua conta no TikTok um vídeo em que aparece chorando e desabafou sobre as crises de ansiedade.

"Dias assim são comuns para mim desde pequeno... Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água, fico assustado, me sinto pequeno e sozinho", começou ele.

Em seguida, Lucas refletiu se isso não afetou as suas relações. "Meus pensamentos se aceleram mais e mais e me pergunto: 'E se eu não fosse assim? Eu estou piorando com o tempo apesar de tanto esforço para me sentir melhor? Eu seria um pai melhor? Eu seria um artista melhor? Um profissional melhor? Um filho melhor: Um namorado/marido melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente?'".

Por fim, ele contou o motivo de ter filmado o momento. "É um dia normal para mim, mas coloquei o celular na minha frente para filmar. Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber", concluiu.

Namoro?

O cantor Lucas Lucco publicou uma série de registros com a modelo Amanda Mïzukawa em suas redes sociais para compartilhar os registros de final de ano. A aparição da jovem, que já surgiu anteriormente nas redes do artista, levanta suspeitas de que o Lucco esteja vivendo um novo romance.

Na nova imagem, Lucas aparece com a influenciadora em suas costas. No registro, o cantor escreveu um elogio: "Você é perfeita", declarou nos stories de seu perfil no Instagram.

