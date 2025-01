O cantor Lucas Lucco voltou a compartilhar imagens com a modelo Amanda Mïzukawa em suas redes sociais nesta quarta-feira, 1

O cantor Lucas Lucco publicou uma série de registros com a modelo Amanda Mïzukawa em suas redes sociais para compartilhar os registros de final de ano. A aparição da jovem, que já surgiu anteriormente nas redes do artista, levanta suspeitas de que o Lucco esteja vivendo um novo romance.

Na nova imagem, publicada nesta quinta-feira, 2, Lucas aparece com a influenciadora em suas costas. No registro, o cantor escreveu um elogio: "Você é perfeita", declarou nos stories de seu perfil no Instagram.

Os dois também passaram o Ano Novo juntos. Confira, abaixo, os registros:

Lucco já havia compartilhado uma imagem da moça fazendo um coração com as mãos. "Quer saber se é amor? Se você começou a ficar brega… seja bem-vindo", afirmou, e ainda confirmou com um "pode crer" o comentário de um fã que dizia que ele estava inspirado e que iria fazer uma pancada de músicas românticas.

Polêmica

Recentemente, Lucco deu o que falar ao listar as mulheres mais bonitas do Brasil. Isso porque ele afirmou que a ex Lorena Carvalho era a mais linda, Marina Ruy Barbosa e sua mãe, Karina Lucco.

"Minha mãe, minha ex e a Marina Ruy Barbosa", respondeu ele, gerando comentários dos internautas. "Certeza que essa (pergunta) ele mesmo que mandou só para elogiar a ex", comentou um internauta. "Que saudades da minha ex", escreveu outro.

A relação de oito anos de Lucas e Lorena chegou ao fim em 2022. Desde então ele não assumiu um relacionamento publicamente. Eles são pais de Luca, de três anos de idade.

Já Lorena assumiu recentemente o romance com Paulo Junqueira em 2024. Ela compartilhou fotos em seu Instagram com o amado em maio, mas sem o identificar seu perfil.

