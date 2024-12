Luana Piovani fala sobre acusação contra Dado Dolabella: 'Melhor atitude'

Em entrevista à Record, Luana Piovani mencionou a acusação feita contra Dado Dolabella e contou como é a relação com o ex, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani participou do programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, e falou um pouco sobre algumas questões envolvendo sua vida pessoal. Ao longo da entrevista com Carolina Ferraz, a artista, que reside atualmente em Portugal, mencionou a acusação de agressão que fez contra Dado Dolabella, seu ex-namorado, em 2008.

Ao abordar o assunto delicado, Luana ressaltou que deseja usar sua voz como forma de ajudar outras mulheres que também passaram pela mesma situação. Ela ainda reafirmou sua versão do caso e disse que o ter denunciado foi a melhor atitude a ser tomada.

"Olha, eu falo derrotas querendo dizer tombos, porque derrota mesmo nem a minha agressão eu considero uma. Eu tomei a melhor atitude da minha vida, que foi vazar, eu ia morar com esse sujeito. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Hoje me sinto muito feliz em poder lutar pelos direitos, pelo fim da violência contra a mulher", declarou a atriz.

Recentemente, após Luana Piovani citar a acusação em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Dado Dolabella, que nega a agressão, compartilhou uma nota nas redes sociais, redigida por sua advogada, em tréplica ao suposto caso de violência.

Como é a relação de Luana Piovani e Pedro Scooby?

Ainda em entrevista ao 'Domingo Espetacular', Luana Piovani revelou como está sua atual relação com o surfista Pedro Scooby, seu ex-marido e pai de seus três filhos. Apesar de alfineta-lo com frequência em suas redes sociais, a atriz garantiu que os dois têm se dado bem nos últimos tempos.

"A gente briga muito, mas ele sabe que pode confiar em mim e eu sei que posso confiar nele. Meu filho está com 12 anos, tem seis que estou separada e finalmente ele, que pega tanta onda, bateu uma onda ali de evolução. Hoje, eu tenho menos reclamações da rotina das crianças que, como mãe exigente, eu gostaria que estivesse organizado. A gente tem questões judiciais ainda acontecendo, mas estamos vivendo isso de uma maneira mais tranquila", contou ela.

Para quem não sabe, Dom, de 12 anos, primogênito de Luana Piovani e Pedro Scooby, decidiu retornar ao Brasil para morar com o pai e a madrasta, Cintia Dicker, no Rio de Janeiro. Os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, continuam com a atriz em Portugal.

