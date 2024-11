Cintia Dicker comenta relação com Luana Piovani, ex de Pedro Scooby

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker falou sobre a convivência com Luana Piovani após o filho da atriz se mudar para sua casa

A influenciadora digital e modelo Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o jogo sobre a convivência com Luana Piovani, ex do surfista. A atriz e o atleta ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais de três filhos: Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Cintia revelou como é a relação entre as duas. Luana Piovani e a companheira de Scooby passaram a ter mais contato após o primogênito do ex-casal decidir se mudar para o Rio de Janeiro para morar junto com o pai e a madrasta.

De acordo com Cintia Dicker, elas se dão muito bem. "Nós temos uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mãe, é que vemos", revelou ela, se referindo a preocupação da loira com o filho.

Apesar das críticas públicas de Luana Piovani em relação a Pedro Scooby, a atriz sempre elogiou a madrasta das crianças. "Dom é um amor, muito educado, me respeita muito. E ele tem uma agenda lotada: é aula de skate, inglês, é a escola… Mas também deixo a parte para o pai fazer. Outro dia, Luana pediu para eu marcar um dentista, que fiz com o maior prazer. Mas na hora de levar, mandei o Pedro ir", contou Cintia.

Além dos herdeiros com a atriz, Scooby também é pai da pequena Aurora, de quase 2 anos, fruto do atual casamento com Cintia Dicker. Enquanto o primogênito do ex-casal reside no Brasil com o pai, os gêmeos seguem morando com Luana Piovani em Portugal.

