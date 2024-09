Lore Improta relembra términos com Léo Santana: 'Triste, desafiador e angustiante'

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Lore Improta no videocast 'Na Palma da Mari' da CNN; ela fala sobre arte e maternidade

Atualmente, a dançarina e cantora Lore Improta (31) vive um casamento feliz com o cantor Léo Santana (36), mas nem sempre foi assim. O casal já passou por diversos altos e baixos durante o relacionamento, inclusive, com alguns términos. A artista relembra esse período de sua vida: "Triste, desafiador e angustiante".

Entre algumas idas e vindas, Lore e Léo Santana se casaram em 2021, com uma cerimônia íntima na Bahia. O casal está junto há oito anos, mas durante três enfrentaram momentos de término. A influenciadora digital reforça que esse período foi difícil, mas favoreceu a relação deles.

"E foi muito importante para a gente. Na época, foi muito caótico, né? Triste, desafiador e angustiante. Eu ficava arrasada porque era tudo muito exposto. O Léo não tinha maturidade. Eu falo isso porque ele mesmo se coloca nesse lugar da imaturidade nesse momento da nossa relação", declara.

Lore menciona que os términos partiram de Léo Santana, que, na época, tinha uma certa dificuldade em lidar com os seus sentimentos com relação a ela: "Não que eu não tenha sido ou não tenha a minha parcela de algo ali, mas muito era por conta dele, de não conseguir administrar uma relação, de não conseguir administrar as emoções dele".

A atriz fala sobre esse e outros assuntos em entrevista à jornalista Mari Palma (35), no vídeocast Na Palma da Mari, que estará nas plataformas da CNN POP, braço de entretenimento da CNN Brasil, a partir das 20h desta quinta-feira, 12.

'VIROU UMA CHAVE'

Lore Improta é mãe da pequena Liz, de quase 3 anos, a menina é fruto da relação da influenciadora digital com Léo Santana. A dançarina revela que a maternidade trouxe grandes transformações para sua vida.

"Ela muda o meu dia, ela muda o meu astral, ela me traz novas possibilidades, ela me traz experiências novas, conhecimento novo. Ela me tornou uma mulher muito mais empoderada, virou uma chave muito grande para mim a maternidade", revela.

Sobre a exposição da criança nas redes sociais, Lore Improta confessa que começou a compartilhar registros com sua filha de uma maneira muito natural, como uma forma de mostrar as suas seguidoras esse momento de alegria de sua vida.

Apesar disso, Lore afirma que seu marido era contra mostrar Liz nas redes sociais, pois achava muita exposição, mas com o tempo foi se adaptando a essa ideia: "Para ele [Léo], Liz nunca apareceria [nas redes sociais]. A gente não traria a Liz".

"Eu falei: ‘É impossível para mim não mostrar Liz, porque acho que vai ser hipocrisia muito grande ter feito pessoas me acompanharem durante nove meses de gestação, a maioria vibrando por aquele filho, me acompanhando de manhã, de tarde, noite. E quando a criança nasce, falar: 'Então gente, eu só mostrei aqui dentro da barriga mesmo, depois eu não vou mostrar mais'. Porque eu seria odiada", afirma.

"Eu fui mostrando Liz aos poucos e ele começou com essa questão do pai, ‘quero mostrar a minha cria", sabe? ‘Ela é tão maravilhosa que acho que vocês precisam conhecer um pouco também’. Foi muito no orgânico", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LORE IMPROTA NAS REDES SOCIAIS: