Lexa pode sofrer complicações na gravidez se não diminuir a rotina de shows? Médica explica

Lexa (29) está à espera de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna (32), que se chamará Sofia. Ansiosa para a chegada da herdeira, ela tem compartilhado momentos dessa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais. A cantora afirmou que pretende manter sua rotina de shows durante a gestação. Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, explica sobre o assunto.

Durante sua participação no Teleton, Lexa concedeu entrevista ao Portal Leo Dias e reforçou que pretende manter sua rotina de shows durante a gestação. Ela brincou: "A realidade da mamãe é o chinelo, só dou um close no momento e depois eu tiro [o salto]. Eu vou cumprir minha agenda de shows e está tudo certo! Os contratantes não morram. O público que nessa fase a gente não consegue descer até o chão, dar cambalhotas, mas o resto a gente entrega com a mesma alegria e a mesma emoção".

A Dra. Fabiane Gama avalia a decisão da cantora e alerta que se ela passar por grande estresse, durante esse período, pode causar complicações para a gestação. Entre as consequências, a a especialista destaca.

"Se essa rotina for motivo de estresse, ela pode causar complicações na gestação e consequências para o bebê, como: um parto prematuro, prejuízo no sistema imune da gestante, o que ocasiona infecções, problemas emocionais, entre outras situações", declara.

A ginecologista reforça os cuidados que Lexa precisa ter para manter sua agenda de shows: "Algumas coisas a serem evitadas são a automedicação, exercícios físicos intensos e uso de álcool e cigarro, além de reduzir o uso da cafeína. Essa lista pode aumentar de acordo com o quadro de cada mulher. Por isso reforço a importância do acompanhamento médico durante a gestação", finaliza.

