Letícia Spiller posa em meio à natureza e propõe reflexão

A atriz Letícia Spiller compartilhou algumas fotos em que aparece em meio à natureza e propôs uma importante reflexão para os seus seguidores

Em suas redes sociais, Letícia Spiller sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 14, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece em meio à natureza e propôs uma reflexão. "Defina felicidade. O que é felicidade para você?", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Felicidade é ter o privilégio de estar perto da natureza. Felicidade é ter uma casa para morar, comida para comer, ter um coração cheio de amor e com esperança", escreveu uma internauta. "O aqui e agora bem vividos. Isso é felicidade", opinou outra. "Você é leve como uma pena, isso diz muito mais do seu interior que qualquer coisa! Linda", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Letícia Spiller foi como a Matinta na série Cidade Invisível, disponível na Netflix.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Momento marcante

Ao lado de Eriberto Leão, Letícia Spiller protagoniza o filme Inexplicável, que chega aos cinemas em novembro deste ano. A trama é inspirada na história real de um jovem paraibano que superou a morte —deixando os médicos sem explicação— e promete emocionar o público.

Letícia Spiller interpreta Yanna, mãe do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas. Após conquistar um título de campeão no futsal, aos oito anos, ele enfrentou graves complicações de um tumor no cérebro e de uma meningite e, em 2013, chegou a ser dado como morto após uma parada cardíaca. Porém, o jovem se recuperou sem explicação médica.

A atriz revela que, durante a preparação para o filme, teve a oportunidade de conhecer a família do atleta. "Foi uma experiência muito emocionante, que trouxe uma profundidade única ao nosso trabalho. Desde então, me considero amiga da Yanna, dessa força, dessa potência que é essa mulher e mãe dedicada", diz, em entrevista à CARAS Brasil.