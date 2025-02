Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Miggiorin revela bastidor de cena marcante e fala sobre personagem em Beleza Fatal

De volta às novelas, Leonardo Miggiorin (43) vive o desafio de interpretar Rafuda, um presidiário complexo em Beleza Fatal, primeira produção do gênero da Max. Na trama, o personagem fica preso por 24 anos e será responsável por picos importantes, como uma fuga da cadeia.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que quem ainda não assistiu a história escrita por Raphael Montes (34) vai se surpreender. Ele faz uma participação especial de destaque e revela curiosidade de bastidor.

"Meu personagem entra para causar, impactante, é muito diferente de tudo que eu já fiz até hoje em termos de composição de personagem. Ele é ambíguo, até andrógeno dá pra dizer, é que entra já causando. Eu entro num núcleo específico que aparece lá na frente. Então é personagem que tem nuances, ele está no híbrido entre masculino e feminino. Na verdade, é um personagem interessantíssimo, instigante, maravilhoso de compor", afirma.

De acordo com o artista, Rafuda tem uma missão importante em Beleza Fatal. Durante as gravações, Leonardo confessa que atendeu a um pedido da direção da novela para tornar um momento chave ainda mais impactante.

"Passa por lugar assim de de exclusão, mas que entra como personagem para compor com um período da história, uma parte da história que vai ser contada um pouquinho mais pra frente. Então é uma participação especial dentro desse núcleo, mas que já na primeira cena, por exemplo, eu cheguei num tom de voz bem tranquilo e a diretora falou: 'Dez vezes mais, pode entrar causando, pode entrar com força total', e aí já é uma cena de confusão", revela.

Para o ator, novelas do streaming é uma realidade que veio para ficar. Ao contrário do que muitos acreditam, ele analisa que o novo modelo de consumir conteúdo de dramaturgia proporciona maior liberdade ao público, principal interessado.

"Eu acho que no Brasil o gênero novela nunca vai morrer, já passou por diversas alterações desde os folhetins nas bancas de jornal, o audiovisual e agora com o streaming acho que a novela Beleza Fatal ela vem pra fazer casamento entre uma tradição antiga do nosso país, que é a novela, e essa novidade do mercado que de dez anos pra cá tudo está diferente, você assiste a hora que você quer, você liga a TV na hora que você quer, no seu celular você pode assistir. Então, ela une, no fim das contas, esse produto, esse formato, une o que há de novo no mercado, da nossa maneira de consumir com o que a gente já ama, que é o novelão pra gente acompanhar e seguir", finaliza.

