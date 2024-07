Leidy Elin desabafa sobre críticas pós-BBB: 'Racismo disfarçado'

A ex-BBB Leidy Elin desabafou sobre as intensas críticas que recebe após a sua participação no Big Brother Brasil 24, da Rede Globo

Leidy Elin foi bastante criticada por sua participação no Big Brother Brasil 24, reality show exibido pela Rede Globo. Mesmo após o fim do programa, a trancista segue lidando com comentários maldosos.

"As pessoas apresentam o racismo disfarçado de opinião e julgamentos. A gente mora em um país extremamente preconceituoso e que mantém essa estrutura racista há séculos. É cruel pensar que uma criança tem que enfrentar isso. Como mulher ainda enfrento coisas piores, vem o peso do machismo e muitas camadas aí que nós pagamos o dobro", disse ela.

A famosa ainda comentou que muitos comentários nunca se referiram ao seu estilo de jogo. "Eu já recebi insultos e não era sobre jogo, nunca foi. Um racismo velado. O preto não tem o direito de errar e, quando o alvo é uma mulher, as críticas são pesadas e sem chance para perdão, somos as raivosas e sem paciência".

Leidy também celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. "Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar uma mensagem em prol desse dia tão importante. Hoje celebramos nossas correrias, nossas lutas e nossas forças. Tentam silenciar nossas vozes, mas nunca nos renderemos e sempre mostraremos nossa potência. O dia 25 de julho simboliza um momento de resistência e fortalecimento das pautas que abraça os direitos de manter sempre minha conexão com a ancestralidade, exaltando minhas raízes através do meu trabalho como trancista! Neste dia tão importante, honramos a coragem e a determinação de todas nós, mulheres periféricas, pretas, latino-americanas e caribenhas, e que estejamos sempre de pé para enfrentar todos os desafios da vida e possamos clamar sempre por justiça e igualdade".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin)

Leidy Elin em A Fazenda?

A ex-BBB 24 Leidy Elin se manifestou sobre a possibilidade de participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Nos stories de seu Instagram, ela confirmou que foi convidada para entrar na atração, mas que decidiu não fazer parte do elenco do reality rural e explicou o motivo.

“Vamos lá! Eu recebi o convite de A Fazenda, só que eu não vou por motivos psicológicos. Gente, eu não estava bem e vocês viram que sumi aqui do Instagram, das redes sociais. Ficaram perguntando o porquê sumi, é porque eu não estou bem psicologicamente. Agora estou melhor graças a Deus e estou fazendo acompanhamento. Então não tem como entrar em outro confinamento e no mesmo ano. Dois confinamentos para mim não dá”, disse Leidy.

“Então a gente primeiro tem que tratar a nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física para depois tentar qualquer outra coisa. Muita gente, amigos falam: ‘Você é maluca? Eu iria no lugar’. Só que tomara que mais na frente vocês possam me ver lá de fazendeira, esse não e apenas por motivos psicológicos”, complementou a ex-BBB, que foi eliminada com 88,33% de rejeição.