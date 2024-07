Leidy Elin estará em A Fazenda 16? Ex-BBB se manifesta sobre convite

A ex-BBB 24 Leidy Elin se manifestou sobre a possibilidade de participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Veja o que ela disse!

A ex-BBB 24 Leidy Elin se manifestou sobre a possibilidade de participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Nos stories de seu Instagram, ela confirmou que foi convidada para entrar na atração, mas que decidiu não fazer parte do elenco do reality rural e explicou o motivo.

“Vamos lá! Eu recebi o convite de A Fazenda, só que eu não vou por motivos psicológicos. Gente, eu não estava bem e vocês viram que sumi aqui do Instagram, das redes sociais. Ficaram perguntando o porquê sumi, é porque eu não estou bem psicologicamente. Agora estou melhor graças a Deus e estou fazendo acompanhamento. Então não tem como entrar em outro confinamento e no mesmo ano. Dois confinamentos pra mim não dá”, disse Leidy.

“Então a gente primeiro tem que tratar a nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física para depois tentar qualquer outra coisa. Muita gente, amigos falam: ‘Você é maluca? Eu iria no lugar’. Só que tomara que mais na frente vocês possam me ver lá de fazendeira, esse não e apenas por motivos psicológicos”, complementou a ex-BBB, que foi eliminada com 88,33% de rejeição.

Lucas Buda expõe motivo para ter recusado convite para A Fazenda

Recentemente, Lucas Henrique, mais conhecido como o Buda do BBB 24, também contou que rejeitou o convite para estar em A Fazenda 16. Em entrevista ao Splash, do UOL, ele disse que não aceitou por achar que a proposta não teria benefícios.

"O contato foi feito via uma agência, e eu disse que gostaria de ouvir uma proposta. No entanto, a relação entre proposta x risco x benefício de entrar no programa não estava compensando. Por isso, decidi não continuar com a negociação. Eu teria que abrir mão do mestrado, por exemplo", afirmou.

Além do professor, Camila Moura, sua ex-mulher, também teria sido procurada para fazer parte do elenco do programa. Ele também revelou se o fato de sua ex-mulher estar cotado para o elenco seria um empecilho. "Isso para mim não era uma questão. Apesar de achar que, caso ela vá, pelo menos no começo, as pessoas iriam ficar curiosas para ver a gente disputando, ou rivais até o fim do jogo, ou como aliados", explicou.