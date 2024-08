Lauana Prado se pronuncia após tiros em seu show: 'Muito triste'

A cantora Lauana Prado se pronunciou após ter que deixar o palco às pressas devido a tiros no show que realizou em Marília, interior de São Paulo

Na madrugada deste sábado, 31, Lauana Prado se apresentou no Marília Rodeo Music, em Marília, no interior de São Paulo. Porém, aconteceu uma tragédia durante a apresentação. A cantora precisou sair às pressas do palco após ter tiros entre o público.

De acordo com o veículo local Jornal da Manhã, os disparos foram efetuados pelo policial militar Moroni Siqueira Rosa, que estava de folga. Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, de 29 anos, foi atingido por um tiro. O rapaz chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

O responsável pelos disparos tentou fugir, mas a equipe de segurança do local conseguiu contê-lo e Moroni foi preso. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o pânico da multidão e a artista deixando o palco. "Parou, parou, parou", disse ela.

Em nota enviada ao Portal Leo Dias, a organização do evento confirmou o ocorrido. "Reiteramos que o rodeio de Marília possui todas as documentações necessárias para a realização do evento. Esclarecemos que não houve falha por parte da segurança privada, uma vez que o autor dos disparos, em um ato isolado e inaceitável, é um policial militar, cuja legislação atual permite que agentes de segurança entrem armados em recintos dessa natureza", disse o comunicado.

Lauana se pronuncia

Em seu Instagram Stories, Lauana Prado fez questão de se pronunciar sobre o caso. "Como vocês estão acompanhando aí, a gente teve um episódio lamentável no meu show aqui em Marília. Como todos os noticiários estão divulgando isso, eu fiz questão de vir aqui pessoalmente falar sobre o assunto. Estava tudo acontecendo bem. No meio do show, a gente foi surpreendido com uma pessoa portando uma arma de fogo, que infelizmente atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra", começou ela.

Em seguida, a cantora tranquilizou seus fãs e afirmou que está tudo bem com ela. "São coisas que a gente não compactua. A gente sai de casa na intenção de levar alegria, diversão, e infelizmente somos surpreendidos com isso. Eu só queria deixar aqui o meu posicionamento. Eu tenho recebido muitas DMs, de muitos fãs que acompanham o meu trabalho. Eu quero dizer que está tudo bem comigo e com a minha equipe, mas infelizmente aconteceu isso aí, o que é muito triste. Eu quero deixar todo mundo despreocupado, comigo está tudo certo, não aconteceu nada graças a Deus. No ato que aconteceu, eu só tive tempo de sair correndo. A gente só quer se proteger e proteger as pessoas que a gente ama. A gente lamenta muito e repudia esse tipo de situação", concluiu.

