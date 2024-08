Lauana Prado muda o visual e impressiona com nova cor de cabelo: 'Moderno'

Mudanças! A cantora Lauana Prado decidiu deixar os fios mais claros para trás e chocou ao surgir com um novo visual; veja o resultado

A cantora sertaneja Lauana Prado surpreendeu os fãs na tarde desta quinta-feira, 29, ao revelar que está com um novo visual! Através de suas redes sociais, a artista compartilhou um vídeo mostrando o resultado da mudança e colecionou elogios ao surgir ainda mais belíssima.

Lauana contou que decidiu deixar os fios longos e mais claros para trás e apostou em uma nova cor de cabelo mais escura. Além do tom, a famosa também renovou o corte e apareceu com as madeixas no ombro.

"Vocês piscaram e eu mudei! O que vocês acharam da minha nova versão? A morena de vocês está de volta! Cortamos e iluminamos, trazendo leveza e naturalidade para o meu novo momento!", declarou a cantora na legenda.

Esbanjando beleza com o novo visual, Lauana Prado explicou que a mudança facilitará ainda mais sua rotina corrida de compromissos. "Será perfeito para mantê-lo forte, lindo e saudável, com a dinâmica dos shows! Tô apaixonada! Amei essa mistura de caramelo com chocolate e vocês?", completou ela, garantindo que, em breve, falará mais sobre a escolha.

A publicação rapidamente ganhou diversos comentários de admiradores de Lauana, que fizeram questão de elogiá-la. "Transcendeu e ficou mais linda ainda", escreveu uma internauta. "Caraca, ficou perfeito! Muito moderno!", aprovou outra. "Que poder, mulher!". disse uma terceira.

Quem também marcou presença na postagem foi a influenciadora digital Tati Dias, namorada de Lauana Prado. "Oi, morena! Você é a mulher mais linda do mundo! Ta perfeita, meu amor!", derreteu-se a ex-participante de 'A Fazenda 11'.

Confira o novo visual de Lauana Prado:

