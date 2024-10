Lauana Prado abre o jogo sobre apelido de 'sertaneja das supercoxas'

A cantora sertaneja Lauana Prado abriu o jogo sobre o apelido que conquistou de 'sertaneja das supercoxas' e contou se a incomoda

A cantora Lauana Prado abriu o jogo sobre o apelido que conquistou de 'sertaneja das supercoxas'. Em entrevista ao portal g1, ela contou que não se incomoda em ser chamada dessa forma, já que possui uma carreira consolidada e, além de sua forma física, é reconhecida pelo seu trabalho.

“Tem muita coisa acontecendo na minha vida, na minha carreira. Não me incomoda não", ela contou. "As pessoas comentam sobre as pernas, mas, reconhecem o meu trabalho, lotam os shows, cantam minhas músicas. Sabem tudo o que estou construindo como artista e empresária da indústria musical”, completou.

Durante o papo, a artista contou também que manter a boa forma não é o principal objetivo dos treinos. O que realmente importa, segundo ela, é a saúde mental. “É algo que não abro mão na minha rotina. O corpo é uma consequência dessa dedicação”.

Além disso, disse que não sabe o tamanho de suas medidas. “Medir não é algo com o que eu me preocupo. Treinando regularmente, as medidas e balança acabam perdendo a importância e podem desanimar. O importante é ver a mudança visual no corpo, nas roupas, na autoestima e na saúde”.

Lauana Prado surge combinando look com a namorada: "Tão lindas"

Recentemente, Lauana Prado esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias. Na imagem publicada no Instagram, as duas aparecem abraçadas e com o mesmo tom terroso em suas peças de roupas. "Que delícia que é poder descobrir a vida e o mundo com você! Vivendo momentos inéditos do seu lado! E vamos ali colecionar memória", escreveu Tati Dias na legenda da publicação.

E Lauana Prado reagiu: "Vamos viver dias únicos aqui, meu amor. E vai ser ainda mais incrível ter você comigo. Te amo". Nos comentários, não faltaram elogios. "A sorte de um amor tranquilo. Felicidades, Deus abençoe infinitamente", disse uma. "Tão lindas assim combinando", declarou outra.