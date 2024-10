Lana Del Rey abre o jogo sobre seu casamento com guia turístico de jacarés

A cantora Lana Del Rey abriu o jogo e detalhou como está o seu casamento com o guia turístico de jacarés, Jeremy Dufrene

A cantora Lana Del Reyfalou sobre seu casamento com o guia turístico de jacarés, Jeremy Dufrene. Os dois oficializaram a união no dia 26 de setembro, em Louisiana, Estados Unidos, com uma cerimônia ao ar livre.

Durante o InStyle Imagemaker Awards na noite de quinta-feira, 24, a artista contou a um repórter do tapete vermelho que seu relacionamento com o guia de turismo de jacarés está indo bem: “Está bom. Estamos felizes”, detalhou.

Veja:

🎥| Lana Del Rey talks about her marriage life for the first time, publicly 💍 pic.twitter.com/TtfgF5Y73l — Season Of Lana (@SeasonOfLana) October 25, 2024

Como foi o casamento de Lana Del Rey e Jeremy Dufrene?

Lana e Jeremy se conheceram em 2019, quando ela fez um passeio com ele para conhecer a vida selvagem. Contudo, eles só começaram a namorar há pouco tempo, sendo que os primeiros rumores surgiram em maio de 2024. E eles se casaram sem assumir o namoro publicamente.

Durante a cerimônia, Lana apostou em um vestido de noiva branco clássico e uma fita azul no cabelo. Ela foi levada ao altar pelo seu pai, Robert Grant. Por sua vez, o noivo usou um terno escuro com camisa branca.

Após a cerimônia, os convidados foram recebidos em tendas montadas com cadeiras e mesas ao lado de um lago, onde estava um barco decorado com flores brancas. Os noivos ainda ofereceram um jantar ao ar livre.

Vale lembrar que Dufrene é pai de duas filhas e um filho. Ele já trabalhou em uma fábrica de produtos químicos, mas desistiu do emprego para se tornar capitão de barcos e levar turistas para locais com jacarés.

Após o casamento, a cantora precisou dar uma pausa na lua de mel para pedir mais privacidade aos seus admiradores. Através de seu perfil no Instagram, a cantora deixou um comentário em uma conta de um fã-clube e deu a entender que está sendo perseguida por fotógrafos e drones em busca de informações sobre seu casamento. Leia mais!

