Amigos de Lana Del Rey se preocupam com a cantora após casamento

De acordo com revista norte-americana, amigos de Lana Del Rey estão bastante preocupados com a cantora após casamento relâmpago

Recentemente, Lana Del Rey se casou com o guia turístico Jeremy Dufrene, especialista em regiões habitadas por crocodilos.

Porém, ao que parece, os amigos da cantora não estão muito felizes com essa situação. De acordo com a revista Life & Style Magazine, os amigos da artista estão bastante preocupados, pois ela sempre foi impulsiva e não pensou nas consequências a longo prazo.

"A Lana é muito impulsiva e sempre teve uma queda por homens mais velhos, então isso tudo acabou não fugindo ao estilo dela, mas isso não quer dizer que as pessoas próximas a ela não estejam preocupadas que ela tenha agido rápido demais. No fim das contas, o Jeremy é um cara decente, mas é difícil imaginar isso durando muito tempo", disse a fonte.

O informante ainda afirmou que os relacionamentos da famosa costumam durar pouco. "Quando ela se apaixona, é tudo muito rápido e intenso, mas também acaba sempre durando pouco. A verdade é que ela e o Jeremy são de mundos completamente distintos, suas vidas não poderiam ser mais antagônicas. Com certeza, ela está se divertindo, brincando de casinha com ele no interior, mas quando a novidade chegar ao fim, ela com certeza vai acabar querendo voltar para a vida de Hollywod. É apenas inconcebível que ela desista da carreira", completou.

Para concluir, a fonte afirmou que Lana não aceita muito bem as críticas. "A única coisa que os amigos e a família podem fazer é apoiá-la, porque qualquer um que questionar os riscos desse romance bizarro podem acabar excluídos da vida dela".

Casamento

Recentemente, Lana Del Rey subiu ao altat e se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene em Louisiana, nos Estados Unidos. Depois de negar os rumores de que estavam se relacionando e trocar as alianças de surpresa, a cantora rompeu o silêncio e se declarou publicamente para o marido em suas redes sociais.

Recém-casada, Lana deu uma pausa na lua de mel para pedir mais privacidade aos seus admiradores. Através de seu perfil no Instagram, a cantora deixou um comentário em uma conta de um fã-clube e deu a entender que está sendo perseguida por fotógrafos e drones em busca de informações sobre seu casamento.

"Infelizmente, um casal local de Houma não para de levar drones em nossas janelas todas as manhãs e de nos seguir com um rastreador”, Lana iniciou o desabafo e contou que está desapontada com a presença de paparazzis. Inclusive, a cantora afirmou que eles estão manipulando fotos de sua aliança de casamento.

“Mas se Sara Michelle Champagne e Kruesch (famoso paparazzo de Nova Orleans) pudessem parar de trocar de veículo seguindo a família - e parar de nos seguir por partes remotas do país, de fazer photoshop da minha aliança de casamento e transformá-la em uma pérola - eu sei que nos sentiríamos muito mais seguros", ela desabafou.

Por fim, Lana aproveitou para se declarar ao marido publicamente pela primeira vez: "Dito tudo isso, Jeremy é incomparável. E incrível. E nós estamos muito felizes", disse a cantora. Vale lembrar que Lana Del Rey e Jeremy Dufrene se conheceram em 2019, quando ela fez um passeio com ele para conhecer a vida selvagem.

Porém, eles só começaram a namorar há pouco tempo, sendo que os primeiros rumores surgiram em maio de 2024. Sem assumir o namoro publicamente, eles já foram logo para o casamento. Inclusive, pouco antes do casamento, Lana chegou a negar os rumores de que estaria saindo com o caçador de jacarés, que agora é seu marido.