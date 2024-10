Lana Del Rey rompe o silêncio sobre casamento com guia turístico de jacarés: ‘Único’

Lana Del Rey quebra o silêncio e se declara publicamente após se casar com o guia turístico de jacarés, Jeremy Dufrene

Na semana passada, Lana Del Rey subiu ao altat e se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene em Louisiana, nos Estados Unidos. Depois de negar os rumores de que estavam se relacionando e trocar as alianças de surpresa, a cantora rompeu o silêncio e se declarou publicamente para o marido em suas redes sociais.

Recém-casada, Lana deu uma pausa na lua de mel para pedir mais privacidade aos seus admiradores. Através de seu perfil no Instagram, a cantora deixou um comentário em uma conta de um fã-clube e deu a entender que está sendo perseguida por fotógrafos e drones em busca de informações sobre seu casamento.

"Infelizmente, um casal local de Houma não para de levar drones em nossas janelas todas as manhãs e de nos seguir com um rastreador”, Lana iniciou o desabafo e contou que está desapontada com a presença de paparazzis. Inclusive, a cantora afirmou que eles estão manipulando fotos de sua aliança de casamento.

“Mas se Sara Michelle Champagne e Kruesch (famoso paparazzo de Nova Orleans) pudessem parar de trocar de veículo seguindo a família - e parar de nos seguir por partes remotas do país, de fazer photoshop da minha aliança de casamento e transformá-la em uma pérola - eu sei que nos sentiríamos muito mais seguros", ela desabafou.

Por fim, Lana aproveitou para se declarar ao marido publicamente pela primeira vez: "Dito tudo isso, Jeremy é incomparável. E incrível. E nós estamos muito felizes", disse a cantora. Vale lembrar que Lana Del Rey e Jeremy Dufrene se conheceram em 2019, quando ela fez um passeio com ele para conhecer a vida selvagem.

Porém, eles só começaram a namorar há pouco tempo, sendo que os primeiros rumores surgiram em maio de 2024. Sem assumir o namoro publicamente, eles já foram logo para o casamento. Inclusive, pouco antes do casamento, Lana chegou a negar os rumores de que estaria saindo com o caçador de jacarés, que agora é seu marido.

Como foi o casamento de Lana Del Rey e Jeremy Dufrene?

A cantora Lana Del Rey se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene na última quinta-feira, 26, em Louisiana, Estados Unidos. Eles conseguiram a licença para o casamento na segunda-feira, 23, e tinham 30 dias para oficializar a união. Com isso, eles celebraram o casamento com uma cerimônia ao ar livre. Confira os cliques do casamento!