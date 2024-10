Kylie Jenner desabafa sobre mudanças no corpo após as gestações

Kylie Jenner desabafou sobre as mudanças em seu corpo após passar por duas gestações. A socialite é mãe de Storm e de Aire

A socialite Kylie Jenner é mãe de Stormi, de seis anos, e de Aire, de dois anos, frutos do seu relacionamento com Travis Scott. Aos 27 anos, a famosa contou que agora conseguiu recuperar a sua autoestima após as gestações.

Em entrevista para a revista Elle, Kylie comentou sobre o tema. "Aprendi qual era meu estilo pessoal e depois perdi um pouco disso — ganhei 27 quilos nas duas gestações… Levei um ano para me sentir eu mesma novamente. Aos 27, me sinto mais confiante e mais eu do que nunca", disse ela.

A famosa ainda contou que foi difícil lidar com as mudanças no corpo. "Fiquei grávida aos 19 anos, e ver todas aquelas mudanças no meu corpo foi complicado. As estrias e tudo mais eram novas para mim. Eu me sentia no piloto automático".

Por fim, Kylie comentou sobre o fato de ter feito uma cirurgia plástica nos seios quando ainda era adolescente. "Tenho que dar um tempo para a minha versão mais jovem. Não gosto de ter muitos arrependimentos na vida. Estou feliz onde estou e só quero seguir em frente", concluiu.

Depressão pós-parto

Em suas redes sociais, Kylie Jenner sempre compartilha diversos momentos ao lado dos filhos Stormi, de seis anos, e Aire, de dois, frutos de seu relacionamento com Travis Scott. Porém, em entrevista para a Vogue Britânica, a empresária revelou que enfrentou depressão pós-parto após o nascimento dos pequenos.

"A de Stormi durou um ano. Me atingiu de forma diferente nas duas vezes. Provavelmente, com meu filho foi uma grande tristeza pós-parto, então eu estava tão emotiva com coisas que eu provavelmente não ficaria tanto", disse.

A famosa também desabafou sobre o processo de escolher o nome do filho caçula. "Eu ficava no telefone com a minha mãe o dia todo chorando histericamente dizendo: 'Não consigo descobrir o nome dele'. Agora, meu conselho para todas as minhas amigas que têm filhos é escolher o nome antes porque quando os hormônios atacam, você não consegue tomar decisões. Você não consegue. Quando o conheci, ele era a coisa mais linda para mim e eu não conseguia acreditar no quão perfeito ele era. Eu me senti um fracasso por não conseguir dar um nome a ele. Ele merecia muito mais do que isso. Isso realmente acabou comigo", disse ela.

