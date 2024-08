Kylie Jenner abre o jogo sobre depressão pós-parto: 'Me senti um fracasso'

Kylie Jenner abriu o jogo e revelou ter sofrido de depressão pós-parto após o nascimento dos filhos Stormi, de seis anos, e Aire, de dois

Em suas redes sociais, Kylie Jenner sempre compartilha diversos momentos ao lado dos filhos Stormi, de seis anos, e Aire, de dois, frutos de seu relacionamento com Travis Scott. Porém, em entrevista para a Vogue Britânica, a empresária revelou que enfrentou depressão pós-parto após o nascimento dos pequenos.

"A de Stormi durou um ano. Me atingiu de forma diferente nas duas vezes. Provavelmente, com meu filho foi uma grande tristeza pós-parto, então eu estava tão emotiva com coisas que eu provavelmente não ficaria tanto", disse.

A famosa também desabafou sobre o processo de escolher o nome do filho caçula. "Eu ficava no telefone com a minha mãe o dia todo chorando histericamente dizendo: 'Não consigo descobrir o nome dele'. Agora, meu conselho para todas as minhas amigas que têm filhos é escolher o nome antes porque quando os hormônios atacam, você não consegue tomar decisões. Você não consegue. Quando o conheci, ele era a coisa mais linda para mim e eu não conseguia acreditar no quão perfeito ele era. Eu me senti um fracasso por não conseguir dar um nome a ele. Ele merecia muito mais do que isso. Isso realmente acabou comigo", disse ela.

Uso de Ozempic

Durante a entrevista, Kylie também comentou sobre as mudanças no seu corpo após a maternidade. Nas redes sociais, internautas chegaram a especular que a famosa teria usado ozempic para emagrecer.

"Eu pesava 90kg quando dei à luz a meus bebês, um de 3,6kg e outro de 3,9kg. Finalmente perdi todo o peso da gravidez da minha filha e então engravidei do meu filho dois meses depois", contou. Em seguida, Kylie comentou sobre a falta de empatia. "Eu me sentia em forma e estava dando certo, e então engravidei e fiz tudo de novo. Sinto que as pessoas não me deram, ou não deram às mulheres em geral, empatia suficiente".

Para concluir, Kylie Jenner comentou sobre os boatos. "Vejo fotos e as pessoas estão me acusando de estar usando drogas ou algo assim. Estou de volta ao meu peso que tinha antes de ter minha filha e meu filho, e as pessoas estão me colocando lado a lado três meses após o parto. Todo mundo esquece que eu tive dois filhos e engordei 27kg em ambas as gestações. Vou fazer 27 anos e finalmente estou me sentindo eu mesma novamente. Acho que, estando grávida, eu usava calças de moletom todos os dias, não tive tempo para descobrir nem mesmo algumas das pequenas coisas da minha vida. E então o pós-parto durou um ano. Mentalmente, é muito difícil. Quando se trata dos hormônios, é muito difícil. Eu não sabia como me vestir", desabafou.

Recentemente, Kylie também desabafou sobre os comentários acerca de sua aparência.