Karoline Lima se declara para Léo Pereira em aniversário: 'Te amo demais'

Karoline Lima usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para o namorado Léo Pereira, que está completando 29 anos

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a digital influencer usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem ao namorado Léo Pereira, que está completando 29 anos de vida.

Karol publicou um vídeo em que aparece beijando o amado e se declarou. "É engraçado quando a gente está apaixonada por alguém e fica cega. Acha tudo lindo, tudo incrível. E as pessoas ao redor muitas vezes enxergam diferente… mas com ele, não. É gostoso demais perceber que as pessoas enxergam o mesmo que eu", começou ela.

Em seguida, a famosa destacou as principais qualidades do atleta. "Um homem humilde, amoroso, atencioso, carinhoso. Um homem que não mede esforços para ver todo mundo bem, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Ele abraça e acolhe. Enxerga e acalma. Luta e vai a guerra pelo que acredita. Ele é a calmaria de um tornado. É a maior referência de marido, amigo, profissional e pai que eu já pude presenciar na minha vida. Ele é meu parceiro, meu melhor amigo, é quem me faz rir nos dias difíceis e me emociona nos dias felizes".

Por fim, Karoline comentou sobre a felicidade de dividir a vida com Léo. "É um privilégio viver no mesmo mundo que você e acordar todo dia ao seu lado. As vezes eu gostaria que o mundo todo te enxergasse com meus olhos, mas aí eu ia sentir ciúme. Parabéns meu amor, eu te amo demais", finalizou.

Transformação

A influenciadora digital Karoline Lima foi alvo de grandes especulações ao ver sua foto antiga viralizar como um dos assuntos mais comentados da internet.

Na ocasião, os seguidores resgataram uma imagem da loira em 2019 e, posteriormente, compararam com o visual da moça atualmente. “Ainda não consigo acreditar que essa era a Karoline Lima. Mudou de DNA”, exclamou um internauta.

Outro, ainda sugeriu: “É impossível, você está mentindo e nada me faz mudar de ideia”, disse.

