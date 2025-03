Karina Bacchi ganha título de diplomata civil humanitária: 'Chamado divino'

Envolvida em ações de solidariedade e causas humanitárias, Karina Bacchi recebe título de diplomata e celebra a conquista; veja

A influenciadora Karina Bacchi recebeu um título muito especial. Envolvida em boas ações e causas humanitárias, a artista se tornou uma diplomata civil humanitária. Em sua rede social, a loira compartilhou a conquista nesta quarta-feira, 19, e celebrou o momento.

Na Câmara Municipal de São Paulo, a ex-atriz foi reconhecida e recebeu as honras. Ao lado de sua mãe, Nadia Bacchi, a famosa surgiu sorridente e falou sobre a senhora ter lhe ensinado sobre ajudar ao próximo.

"Hoje, meu coração transborda gratidão. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pois sem Ele nada disso seria possível. Sua mão sempre esteve sobre minha vida, guiando meus passos e fortalecendo minha fé nesta missão de servir à humanidade. Desde muito pequena, aprendi o valor da solidariedade através do exemplo da minha mãe. Foi com ela que vi, na prática, o que significa estender a mão ao próximo, por meio da missão que ela sempre liderou à frente da @ongflorescer e de tantos outros projetos voltados a transformar vidas", disse.

"Seu amor ao próximo plantou em mim a semente da compaixão e do compromisso com causas humanitárias, e hoje, ao receber esta certificação ao lado dela, Nadia Bacchi, e de minha empresária e amiga de tantos anos Karina Cima, na presença de meu pai (nosso amor e suporte), sinto que essa missão se fortalece ainda mais", contou.



Karina Bacchi ainda fez mais agradecimentos e falou sobre ter recebido o título. "Ser uma diplomata civil humanitária não é apenas um título, mas um chamado divino para agir com coragem, integridade e dedicação. E é com esse compromisso que sigo adiante, disposta a servir, aprender e fazer a diferença no mundo. A Deus, à minha família preciosa que sempre me deu suporte e motivação para as causas nobres, aos meus mentores e a todos que caminharam comigo até aqui: meu eterno obrigada! Que essa missão seja sempre abençoada e frutífera!", declarou.

