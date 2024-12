Justin Bieber chama atenção com fotos ao lado de Hailey Bieber na praia

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar fotos ao lado da esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar novas fotos ao lado da esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber . Em uma publicação no Instagram, ele exibiu registros de um dia na praia ao lado da companheira.

Nos cliques, o cantor aparece abraçado com a mãe de seu filho Jack Blues, de três meses. Além de aparecer ao lado do marido, Hailey também posa para a lente do marido e surge usando um vestido vermelho.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A Hailey é sinônimo de perfeição né? Que mulher linda, perfeita E maravilhosa", disse uma. "Que saudades que eu tava", declarou outra. "Cadê o jack?", outros quiseram saber.

Quando o filho de Hailey e Justin Bieber nasceu?

O nascimento do pequeno foi anunciado em agosto. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto de um pé de bebê, envolto em uma manta. Na legenda, o cantor canadense escreveu: “Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, oficializando a chegada do herdeiro. Os internautas, é claro, ficaram contentes com a novidade.

De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome. Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais. Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.

Recentemente, ao dividir uma sequência de fotos aleatórias, Hailey compartilhou um novo registro do filho. Assim como nos outros registros compartilhados até o momento, o rosto de Jack foi mantido em segredo. Na imagem, Hailey e Justin posaram sorridentes, mas cobriram o bebê com o casaco da mãe. É possível notar apenas que o menino vestia um casaco com capuz azul-marinho e um gorro branco. Veja!

