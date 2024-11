Hailey Bieber compartilha foto rara do filho com Justin Bieber

A modelo Hailey Bieber usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um registro raro do filho com o cantor Justin Bieber

A modelo e empresária Hailey Bieberusou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um registro raro do filho com o cantor Justin Bieber. A imagem foi iniciativa da mamãe para incentivar seus seguidores norte-americanos a votarem nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Assim como nos outros registros compartilhados até o momento, o rosto de Jack foi mantido em segredo. Na foto, o bebê aparece sentado em uma cadeirinha vestindo um macacão roxo. Em um dos pezinhos, a modelo colou seu comprovante de votação. "Feliz Halloween. Saiam de casa e votem", escreveu ela.

Storie de Hailey Bieber

O nascimento do filho de Hailey e Justin Bieber

O nascimento do pequeno foi anunciado em agosto. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto de um pé de bebê, envolto em uma manta. Na legenda, o cantor canadense escreveu: “Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, oficializando a chegada do herdeiro. Os internautas, é claro, ficaram contentes com a novidade.

De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome. Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais. Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.

Recentemente, a manicure da empresária, Zola Ganzorigt, contou que foi o cantor que decidiu o design de unhas dela, que marcou presença na primeira foto do bebê. Em entrevista à Vogue, a profissional explicou: "Justin tem escolhido o design de unhas da Hailey ultimamente, e esse foi um pedido dele".

