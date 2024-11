Justin Bieber surge em clique ao lado de Hailey Bieber e do filho: 'Lindos'

Hailey Bieber compartilhou um novo registro do filho Jack Blues, de três meses, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Bieber

A modelo e empresária Hailey Bieber usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar um novo registro do filho Jack Blues, de três meses, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Bieber.

Ao dividir uma sequência de fotos aleatórias, ela e o marido posaram sorridentes com, enquanto a modelo carregava o bebê. "Novembro também conhecido como o melhor mês do ano!", escreveu a modelo que é uma sagitariana nascida em novembro.

Assim como nos outros registros compartilhados até o momento, o rosto de Jack foi mantido em segredo. Na imagem, Hailey e Justin posaram sorridentes, mas cobriram o bebê com o casaco da mãe. É possível notar apenas que o menino vestia um casaco com capuz azul-marinho e um gorro branco.

Nos comentários, os internautas elogiaram os cliques. "Eu amo essa família perfeita!", escreveu uma seguidora. "Estamos vivendo de migalhas dessa família linda. Eu quero ver meu sobrinho!", brincou uma brasileira. "Família mais linda do mundo, amo muito vocês", escreveu uma terceira. "Lindos", ressaltou mais um.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Quando o filho de Hailey e Justin Bieber nasceu?

O nascimento do pequeno foi anunciado em agosto. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto de um pé de bebê, envolto em uma manta. Na legenda, o cantor canadense escreveu: “Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, oficializando a chegada do herdeiro. Os internautas, é claro, ficaram contentes com a novidade.

De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome. Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais. Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.

