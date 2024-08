Jurada da Dança dos Famosos, Carlota Portella morre no Rio de Janeiro

Notícia foi publicada nas redes sociais da escola de dança fundada por ela, mas ainda não há informações sobre a causa do óbito

Jurada da Dança dos Famosos, da Globo, em várias ocasiões, Carlota Portella morreu aos 74 anos neste sábado, 31, no Rio de Janeiro, a causa da morte não foi confirmada. A dançarina também era professora e diretora artística.

O falecimento foi confirmado pela escola de dança The Jazz, fundada por Carlota na década de 1980. "Para sempre em nossos corações. Gratidão pelos 40 anos de parceria", escreveu no Instagram. O velório acontecerá nesta mesma instituição e o sepultamento será neste domingo, 01, conforme diz o post da escola de dança:

"A causa do óbito ainda não foi confirmada, bem como data e horário do velório, que vai acontecer na escola de dança The Jazz (atual nome da Jazz Carlota Portella - escola fundada por ela há 40 anos), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. O sepultamento será amanhã, mas ainda não foram revelados outros detalhes".

Carlota era professora, coreógrafa e diretora artística, estudou balé entre os 8 e 16 anos, até conhecer o jazz no período em que morou na França, estudando em uma academia de dança.

Nas redes sociais, Fátima Bernardes foi uma das primeiras celebridades a se pronunciar sobre a notícia: "Acordei neste sábado com a notícia da morte de Carlota Portella. Que triste! Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para as aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais".

"Recentemente, resolveu parar para ter um pouco mais de tempo. Meus sentimentos para a família, amigos e companheiros da dança", escreveu a apresentadora.

Foto: Reprodução / Instagram

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus também lamentou a morte da colega de profissão e amiga. "LUTO NA DANÇA!!! Meu coração está triste pois partiu Carlota Portella, uma das maiores representatividades da Dança no Brasil!", começou o jurado do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão", do qual Carlota Portella também já participou como jurada.

Ele continuou: "Vai com Deus minha amiga, Papai do Céu te receba com muita luz enquanto aqui todos nós dançaremos sempre em tua homenagem e respeito!".