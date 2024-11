Julio Rocha revela condição para retornar às novelas: ‘Quero que me inspire’

Em entrevista à CARAS Brasil, Julio Rocha fala sobre novos planos e retorno às novelas

Julio Rocha (45) se reinventou como influenciador digital e alcançou o estrelato do humor. Hoje um dos maiores nomes das redes sociais, ele usou seu afastamento da TV em 2013 após Amor à Vida para investir na criação de conteúdo, o que o tornou referência no segmento de paternidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre seu sucesso como produtor de conteúdo, fala sobre novos objetivos de carreira e revela o que o faria retornar às novelas. "Acredito que isso pode agregar muito", afirma.

“Esse tempo fora da TV Globo me amadureceu muito como ator, foi um momento crucial para o meu crescimento. Hoje enxergo nossa profissão de maneira muito mais clara e profunda”, conta ele, que está investindo em estudos sobre direção e roteirização.

“Quero entender mais sobre os processos por trás das câmeras. Sempre admirei o trabalho de quem está nos bastidores, e acredito que isso pode agregar muito à minha carreira como ator e, quem sabe, abrir novas portas no futuro”, revela.

Atualmente, Julio integra o elenco de Dra. Darci (Multishow). Em 2018, atuou em Ilha de Ferro, série do serviço de streaming Globoplay. Seu retorno às novelas não é descartado desde que tenha um projeto inspirador.

“Quero trabalhar com diretores, produtores e roteiristas com quem ainda não tive a oportunidade de colaborar. Fazer personagens que fogem de tudo que já fiz. Precisa ser algo que me desafie de verdade”, afirma.

Geração de novos artistas

Rocha reflete sobre o impacto que as redes sociais têm sobre o surgimento de novos artistas. “Vejo essa nova geração, que já chega com bagagem de produção e direção própria, como algo muito potente. Quando comecei, tínhamos uma visão muito limitada do nosso papel como ator. Aprendi muito no set, mas hoje quero expandir essa experiência para algo maior”, reflete o artista.

Com um currículo extenso na TV, ele se transformou na internet e conquistou milhões de fãs. “As redes sociais me deram a oportunidade de me reinventar e alcançar pessoas de maneira diferente. É algo que eu valorizo muito”, conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE JULIO ROCHA:

