Juliette Freire tira onda ao mostrar nova moto de R$ 70 mil

Juliette Freire compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece pilotando a sua nova moto, avaliada em R$ 70 mil

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

No último sábado, 16, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece exibindo a sua nova aquisição, uma moto Ducati Panigale 959 branca, avaliada em até R$ 70 mil.

Na publicação, Juliette surgiu pilotando a moto pelas ruas do Rio de Janeiro. "Finalmente testei meu novo bebê. Foi essa que vocês escolheram, né?", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeras curtidas e comentários. "Que mulher maravilhosa", escreveu uma internauta. "Eita como é pilota", comentou outra. "Tem que respeitar a motomami, que perfeição", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Vem casamento?

Juliette e Kaique Cerveny acabam de completar um ano juntos! E o que não falta nas redes sociais do casal são perguntas sobre um futuro casamento. Em entrevista recente à Vogue, a famosa abriu detalhes sobre os planos de se casar, além de citar novos projetos que tem em mente.

"Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", completou.

Ainda durante a entrevista, Juliette contou que, no momento, suas atenções estão voltadas para duas coisas: a finalização das obras da mansão que alugou em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e o lançamento de novas músicas para o verão. "Eu morava em outra casa e essa estava reformando, mas demorou muito e fui morar na casa. Estou morando lá no meio da obra", contou a ex-BBB.

E sobre as músicas, a cantora garantiu que pretende colocar o público para dançar. "Vou lançar várias músicas mais dançantes, sensuais, alegres. Venho com várias músicas desse tipo no verão. Será no finalzinho do ano ou começo do próximo", compartilhou.

Leia também: Juliette recebe elogios após postar fotos de biquíni