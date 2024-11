Juliette recebe elogios após postar fotos de biquíni: 'Sereia'

Juliette Freire esbanjou boa forma com algumas fotos de biquíni em suas redes sociais e recebeu inúmeros elogios de seus seguidores

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 14, a ex-BBB relembrou uma viagem recente que fez para Fernando de Noronha ao lado do namorado Kaique Cerveny.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que aparece de biquíni durante um passeio de barco e a boa forma de Juliette chamou a atenção.

"TBT Noronha", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que sereia", escreveu uma internauta. "Deusa de Noronha", escreveu outra. "Essas fotos estão espetaculares", comentou uma terceira.

Desejo de se casar

Juliette e Kaique Cerveny acabam de completar um ano juntos! E o que não falta nas redes sociais do casal são perguntas sobre um futuro casamento. Em entrevista recente à Vogue, a famosa abriu detalhes sobre os planos de se casar, além de citar novos projetos que tem em mente.

"Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", completou.

Ainda durante a entrevista, Juliette contou que, no momento, suas atenções estão voltadas para duas coisas: a finalização das obras da mansão que alugou em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e o lançamento de novas músicas para o verão. "Eu morava em outra casa e essa estava reformando, mas demorou muito e fui morar na casa. Estou morando lá no meio da obra", contou a ex-BBB.

E sobre as músicas, a cantora garantiu que pretende colocar o público para dançar. "Vou lançar várias músicas mais dançantes, sensuais, alegres. Venho com várias músicas desse tipo no verão. Será no finalzinho do ano ou começo do próximo", compartilhou.

