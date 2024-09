Juliette Freire esbanja amor ao curtir Rio de Janeiro com namorado

Juliette Freire esteve no Rio de Janeiro para aproveitar o Rock In Rio, mas também curtiu muito o Rio de Janeiro ao lado do namorado Kaique Cerveny

No último final de semana, Juliette Freire esteve no Rio de Janeiro para curtir o famoso festival Rock In Rio. Porém, a ex-BBB também fez questão de aproveitar muito a Cidade Maravilhosa.

Nesta segunda-feira, 23, a famosa compartilhou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram em que aparece curtindo os shows do festival e também os diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Em muitas das fotos, Juliette surgiu agarradinha com o namorado Kaique Cerveny. A estrela não escreveu nada na legenda, mas a publicação já recebeu inúmeros comentários.

"Amo te ver feliz e com os seus, Ju", escreveu uma internauta. "Linda sempre! Que maravilha ver você aproveitando bem todos esses momentos incríveis", comentou outra. "Toda felicidade do mundo, Juju", desejou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Críticas

No último final de semana, Juliette Freire marcou presença no Rock in Rio. No entanto, a cantora foi alvo de diversas críticas após aparecer com um look exibindo um detalhe em sua barriga. Nas redes sociais, ela recebeu comentários por conta da flacidez abdominal, mas fez questão de rebater publicamente e aproveitou para fazer um alerta importante.

Em seu perfil no Instagram, Juliette contou que ficou chocada com as mensagens sobre sua barriga: "Ontem, eu fui para o Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estria”, iniciou o relato.

“Sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", destacou a campeã do Big Brother Brasil 21. Na sequência, Juliette aproveitou para chamar atenção para outro assunto: "Agora sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país”, a cantora demonstrou indignação com os comentários supérfluos.