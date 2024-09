A atriz Juliana Paes está em Veneza, na Itália, e usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns cliques de sua viagem

A atriz Juliana Paes está em Veneza, na Itália, para marcar presença na 81º edição do Festival de Veneza. E nesta terça-feira, 3, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns cliques enquanto posava ao comer um prato de macarrão.

Nas imagens compartilhadas, ela aparece usando um look branco e um acessório colorido na cabeça. "Venezia", escreveu ela na legenda da publicação. A atriz também adicionou um emoji de coração e outro de macarrão.

"Sei lá, esse lugar deixa a diva mais linda!", declarou um admirador. "Você está exalando um brilho que me enche os olhos de ver. Curta cada momento que você merece . Te amo viu", disse outro. "Eu não consigo encontrar palavras, somente que lhe amo muito", disse ainda um terceiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes passa por perrengue chique durante viagem em Veneza

Nesta segunda-feira, 3, Juliana Paes esteve na première de The Room Next Door, novo filme do espanhol Pedro Almodóvar. Para o tapete vermelho, a atriz apostou em um vestido longo com uma saia rosa e usou também joias em ouro branco cravejados de diamantes.

Já no domingo, 1º, a atriz participou do baile de gala da Amfar, que é um evento beneficente. Porém, a caminho do local a famosa passou por um perrengue chique. Juliana ficou presa em um engarrafamento de lanchas na cidade italiana e compartilhou a situação em seu Instagram Stories."Tem coisa mais chique do que ficar parada em um engarrafamento de lanchinhas em Veneza?", disse ela, enquanto filmava o trânsito aquático.

Em outro momento, Juliana Paes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um novo ensaio fotográfico que realizou na praia.

A famosa, que recentemente interpretou a personagem Liana em Pedaços de Mim, série da Netflix, já está confirmada como Bruna em Vidas Bandidas, série do Disney+.