Juliana Paes revela mania inusitada envolvendo pipoca: 'Vocês também?'

Discreta com sua vida pessoal, Juliana Paes revela mania envolvendo pipoca doce e surpreende com gosto bem seletivo; veja o que aconteceu

A atriz Juliana Paes compartilhou uma mania que tem ao comer a pipoca doce de canjica. Em seus stories na rede social, a famosa, que não é de postar muito de seu dia a dia, publicou que estava comendo a "besteirinha" e contou uma curiosidade.

Quem já experimentou a pipoca doce do saquinho vermelho sabe que algumas vem mais crocantes que as outras por conta da quantidade de açúcar e foi esse detalhe que a estrela de Pedaço de Mim, da Netflix, chamou a atenção.

"Sabe essa pipoca do saquinho rosa... Vocês também ficam catando as que têm mais açúcar? E com ódio das que vem sem? Pesquisa muito importante pra mim", revelou a musa a sua mania e interagiu com os seguidores ao perguntar se passam por isso.

Vale lembrar que Juliana Paes deu o que falar com Pedaço de Mim, da Netflix. Desde 2022, a atriz não integra mais o elenco fixo da TV Globo, assinando contratos apenas por obra.

Juliana Paes revela diagnóstico após sofrer crises severas

JulianaPaes abriu o coração e revelou seu diagnóstico médico após enfrentar crises severas de um transtorno mental. Em um relato sincero, a atriz contou que sofre de ansiedade, com episódios em que chegava a ficar “sem ar”. Ela também compartilhou que iniciou um tratamento para lidar com a doença e falou sobre como tem se sentido desde então.

Em entrevista ao programa 'Conversa vai, Conversa vem', do jornal O Globo, Juliana, que já havia revelado enfrentar questões relacionadas à saúde emocional, se abriu sobre sua experiência. Segundo a artista, ela passou a lidar com muita pressão durante a pandemia e não conseguia mais processar suas emoções, por isso sofria com as crises.

"Vivi essas crises de ansiedade. A pandemia ajudou a impulsionar isso, mas a própria vida, lidar com a internet, dar conta do trabalho, ter que conversar com as pessoas online. Muita coisa! Fui ficando sem ar mesmo. Não dava para respirar. Eu deitava na cama, e o coração não parava de bater”, a famosa desabafou sobre os sintomas. Leia mais aqui.