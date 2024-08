Juliana Paes revela diagnóstico após sofrer crises severas: “Está difícil”

Juliana Paes abre o coração sobre sua luta contra doença mental após enfrentar crises severas; entenda o que aconteceu

JulianaPaes abriu o coração e revelou seu diagnóstico médico após enfrentar crises severas de um transtorno mental. Em um relato sincero, a atriz contou que sofre de ansiedade, com episódios em que chegava a ficar “sem ar”. Ela também compartilhou que iniciou um tratamento para lidar com a doença e falou sobre como tem se sentido desde então.

Em entrevista ao programa 'Conversa vai, Conversa vem', do jornal O Globo, Juliana, que já havia revelado enfrentar questões relacionadas à saúde emocional, se abriu sobre sua experiência. Segundo a artista, ela passou a lidar com muita pressão durante a pandemia e não conseguia mais processar suas emoções, por isso sofria com as crises.

"Vivi essas crises de ansiedade. A pandemia ajudou a impulsionar isso, mas a própria vida, lidar com a internet, dar conta do trabalho, ter que conversar com as pessoas online. Muita coisa! Fui ficando sem ar mesmo. Não dava para respirar. Eu deitava na cama, e o coração não parava de bater”, a famosa desabafou sobre os sintomas.

Apesar de inicialmente suspeitar de um problema cardíaco, Juliana revelou que procurou um psiquiatra para entender melhor o que estava acontecendo com sua saúde emocional: “Comecei a achar que estava com alguma coisa no coração e fui procurar um psiquiatra. Ele me disse que tive crise e estresse pós-traumático”, contou.

Paes manteve discrição sobre os detalhes específicos, mas compartilhou que lidou com perdas difíceis, como a morte de sua cachorrinha de estimação, que sofreu um afogamento: “Porque também vivi essas perdas sem tempo de sentir, de parar e chorar", disse Juliana, que teve dificuldades para lidar com o diagnóstico de ansiedade.

"Às vezes você está sorrindo, mas lá dentro está difícil. E aí quando você diz 'cara, eu tô mal, não tô legal', as pessoas não sabem bem o que fazer com aquilo. Eu ficava disfarçando, porque também é muito chato. A gente não está legal. Eu dizia: 'Tô ótima', mas sabia que eu não estava", completou a famosa, que iniciou o tratamento psiquiátrico.

Por fim, Juliana revelou que sentia vergonha de abrir sobre seus sentimentos, mas decidiu compartilhar sua experiência para encorajar outras pessoas a buscarem ajuda: "Hoje, para mim, é muito claro que artista sem terapia é uma casa sem espelho. É preciso ter um olhar para si e se confrontar com as próprias questões”, ela finalizou o relato.

