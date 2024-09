Jojo Todynho revela se pretende realizar novas cirurgias plásticas

Após realizar cirurgias plásticas e bariátrica, Jojo Todynho abriu o jogo e contou se possui planos de novas intervenções no corpo

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho comentou sobre as mudanças feitas recentemente em seu corpo. Após completar um ano de cirurgia bariátrica, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, decidiu realizar lipoescultura, abdominoplastia e redução das mamas.

Em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, Jojo revelou que não deseja novas mudanças no físico. Atualmente, a famosa faz uma dieta restrita e possui uma rotina de treinos puxados - o que já é o suficiente para ela.

"Não quero mais fazer cirurgia. Já foi, troquei minha prótese, fiz barriga, acho que está ótimo, o restante é só academia mesmo, que eu já treinava muito e vou continuar treinando assim que eu for liberada", declarou Jojo Todynho, ressaltando o quanto está satisfeita com o novo estilo de vida.

Em seguida, a influenciadora digital ainda rebateu as críticas que vem recebendo desde que revelou que realizaria os procedimentos no corpo. "Acho que você fazer cirurgia, plástica, após uma bariátrica, é resultado do que você se dedicou. Que bom que foi um sucesso o procedimento", apontou Jojo.

"Eu vejo as pessoas falando: 'é muito fácil'. Então faz, ficar restrito, treinar o que eu treino. A maioria que me critica está com a bunda sentada no sofá. Só sabem falar dos outros", concluiu ela.

Jojo Todynho revela que voltará a estudar para escrever melhor

Recentemente, Jojo Todynho contou que irá fazer aulas complementares à faculdade. A cantora e estudante de direito contou que contratou uma professora particular para ensiná-la a falar e escrever de forma mais adequada, pois não teve uma boa educação na escola e quer se aprimorar.

"A vida é feita de evolução, se preparem porque vou mudar em muitas questões. A Renata está contratando uma professora para me ensinar a pronunciar as palavras de forma correta, até mesmo para escrever com ponto e vírgula. Fiz um ensino médio com uma luta, mas concluí", começou a campeã da Fazenda 12 .

"Fui buscando minhas coisinhas dentro da possibilidade que eu tinha e não tinha muita condição. Infelizmente, também era uma criança e uma adolescente que queria brincar, curtir, viver, não era uma criança nerd, como as pessoas falam, mas a gente vai buscar. A gente vai melhorando e aprimorando", disse ela.