Jojo Todynho revela que voltará a estudar para escrever melhor: 'Evolução'

A funkeira contou que quer aprimorar o que não conseguiu aprender direito na época da escola; Jojo Todynho fará aulas para fala e escrita

Nesta quarta-feira, 28, Jojo Todynho contou que irá fazer aulas complementares à faculdade. A cantora e estudante de direito contou que contratou uma professora particular para ensiná-la a falar e escrever de forma mais adequada, pois não teve uma boa educação na escola e quer se aprimorar.

"A vida é feita de evolução, se preparem porque vou mudar em muitas questões. A Renata está contratando uma professora para me ensinar a pronunciar as palavras de forma correta, até mesmo para escrever com ponto e vírgula. Fiz um ensino médio com uma luta, mas concluí”, começou a campeã da Fazenda 12 .

“Fui buscando minhas coisinhas dentro da possibilidade que eu tinha e não tinha muita condição. Infelizmente, também era uma criança e uma adolescente que queria brincar, curtir, viver, não era uma criança nerd, como as pessoas falam, mas a gente vai buscar. A gente vai melhorando e aprimorando", disse ela.

"Sou uma estudante de Direito que tem muita água pela frente para nadar, que vai mudando, é assim. Sou estudante, não sou advogada. Até eu me formar, muita água já rolou, muitas braçadas já se foram. Então, para de julgar, faça igual a mim, vai procurar a evolução", completou Jojo.

Um ano após bariátrica, Jojo Todynho revela o quanto está pesando

Nesta terça-feira, 27, Jojo Todynho contou quantos quilos está pesando um ano após realizar a cirurgia bariátrica. Nos últimos meses, a cantora também fez cirurgias plásticas. A primeira foi uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia. Depois, ela reduziu as mamas. Nos Stories do Instagram, a artista falou sobre seu peso.

"A gente está aqui rindo, vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando. Perdi 15 kg e operei com 146 kg", declarou Jojo.