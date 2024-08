Jojo Todynho revela verdadeiro motivo para ter realizado cirurgia bariátrica

Jojo Todynho contou que já chegou a pesar 160 quilos e explicou o que a fez 'virar a chave' e aderir a bariátrica para emagrecer

Desde que realizou a cirurgia bariátrica em 2023, a cantora e influenciadora digital Jojo Todynhotem priorizado sua saúde e segue firme e forte com seus treinos pesados e dieta restrita para manter o físico desejado. Em entrevista recente ao podcast 'DocShow', a artista contou o que a motivou a optar pelo procedimento.

De acordo com Jojo, ela já chegou a pesar 160 quilos. "Resolvi fazer porque vi que eu já estava no meu limite. Eu estava uma 'rinoceronta'. Operei com 146 quilos", relatou a campeã de ‘A Fazenda 12’, da Record.

Ao longo do bate-papo, a famosa explicou que quando decidiu aderir a uma rotina mais fitness não tinha planos de realizar uma bariátrica. A decisão veio logo após uma viagem de Jojo Todynho para fora do país.

"Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não. O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'", revelou ela.

No último mês, Jojo fez novas mudanças no corpo e realizou mais duas cirurgias: lipoescultura e abdominoplastia. Após a recuperação completa, a influenciadora digital aproveitou as férias da faculdade para diminuir os seios.

Em busca de também motivar os seguidores, Jojo Todynho compartilha em suas redes sociais alguns detalhes de sua rotina envolvendo treinos na academia e dietas. Ela faz acompanhamento com a nutricionista Renata Branco, que também é sua empresária e amiga pessoal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

O novo visual de Jojo Todynho

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho iniciou a semana com grandes mudanças! Nesta segunda-feira, 26, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, surpreendeu o público ao revelar em suas redes sociais que está com um novo visual.

Após passar alguns meses raspando os cabelos, Jojo decidiu radicalizar novamente e surgiu com madeixas longas, lisas e escuras. Em seu Instagram oficial, a artista mostrou duas fotos de sua transformação e colecionou elogios dos seguidores; confira os registros!