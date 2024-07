Jojo Todynho rebate comentário de Cariúcha: 'Invejosa'

Jojo Todynho usou as suas redes sociais para rebater o comentário de Cariúcha e chamou a apresentadora do SBT de invejosa

Durante sua participação do programa De Frente Com Blogueirinha, Cariúcha criticou novamente Jojo Todynho e afirmou que a influencer "não tem carreira". Nesta terça-feira, 30, Jojo usou as suas redes sociais e rebateu o comentário.

"As pessoas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro das outras é o ódio movido a troco de nada. O povo ri, o povo brinca e acha que é brincadeira", começou Jojo em seu Instagram Stories.

Em seguida, Jojo mandou um recado diretamente para Cariúcha. "Alessandra, deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração e com toda sinceridade do mundo, pare porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Eu não te conheço, nunca fiz nada para você, você não tem motivo algum para fazer o que você faz. As pessoas não têm noção do que pode se acontecer através de um ódio gratuito. Não tem processo, não tem nada. Estou te pedindo de coração, pare. Você já conseguiu o que queria, foi para um reality", disse.

Na entrevista, Cariúcha afirmou ainda que ficou famosa após dar uma entrevista para Caco Barcellos, que virou meme. "Caco Barcellos não deve nem lembrar de quem é você. Você é o que é, as pessoas te conhecem porque você tem que mencionar o meu nome. Você é invejosa. Você não aceita e vai para a baixaria e de todas as formas tenta me atacar. Sou uma pessoa que nunca fez nada para você, então eu estou te pedindo de coração, pare", concluiu Jojo.

Estudos

Jojo Todynho usou a manhã desta terça-feira, 30, para responder as perguntas dos seguidores. Entre as questões escolhidas por ela, a cantora respondeu uma sobre o estudo da língua inglesa, ao que deu início recentemente. A artista falou sobre as dificuldades que tem com o idioma e os planos para um intercâmbio.

"Por que começou a estudar inglês? Compartilha com a gente como está sendo", escreveu um fã da cantora. Em seguida, Jojo respondeu: "Além de ser muito importante, serve para o nosso crescimento profissional. E também, eu gosto muito de viajar", contou a artista.

Jojo ainda pontuou que se sentia desconfortável com as dificuldades enfrentadas no exterior pela ausência do idioma: "Ficar perguntando o que significa isso ou o que é aquilo é chato. Antigamente não me incomodava, mas começou a me incomodar. Ter essa oportunidade de me dar uma qualidade de vida e de estudo é algo que eu vou atrás", concluiu.

Além do idioma, a cantora também investiu no ensino superior. Jojo faz direito na faculdade e está no quarto semestre do curso.