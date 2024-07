Jojo Todynho fala sobre estudo de inglês e dificuldades no exterior

A cantora Jojo Todynho falou sobre o progresso nos estudos da língua inglesa para melhorar a qualidade das viagens ao exterior

Jojo Todynho usou a manhã desta terça-feira (30) para responder as perguntas dos seguidores. Entre as questões escolhidas por ela, a cantora respondeu uma sobre o estudo da língua inglesa, ao que deu início recentemente. A artista falou sobre as dificuldades que tem com o idioma e os planos para um intercâmbio.

"Por que começou a estudar inglês? Compartilha com a gente como está sendo", escreveu um fã da cantora. Em seguida, Jojo respondeu: "Além de ser muito importante, serve para o nosso crescimento profissional. E também, eu gosto muito de viajar", contou a artista.

Jojo ainda pontuou que se sentia desconfortável com as dificuldades enfrentadas no exterior pela ausência do idioma: "Ficar perguntando o que significa isso ou o que é aquilo é chato. Antigamente não me incomodava, mas começou a me incomodar. Ter essa oportunidade de me dar uma qualidade de vida e de estudo é algo que eu vou atrás", concluiu.

Além do idioma, a cantora também investiu no ensino superior. Jojo faz direito na faculdade e está no quarto semestre do curso. Nas redes sociais, ela divide com seguidores um pouco da rotina agitada, mostrando como organiza a vida pessoa e profissional.

Jojo dá detalhes sobre processo de adoção

Desde o ano passado, Jojo tem enfrentado um longo processo para se tornar mãe de um menino que conheceu em Luanda, na Angola. A artista fez uma breve passagem por lá e encontrou a criança em visita a uma escola local.

"Eu fiquei tão encantada com o Francisco. Um olhar muda tudo na nossa vida. Eu só sabia chorar. Se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. Eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, uma vida melhor", contou a artista pouco depois de conhecer o menino.

Recentemente, a artista falou brevemente sobre a fase em que se encontra no processo: "(O processo está) Entrando em finalização", disse ela em resposta a um seguidor.