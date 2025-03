Jojo Todynho posa sorridente em clima de romance com o namorado

A influenciadora digital Jojo Todynho aproveitou a noite de quinta-feira, 20, para curtir um passeio ao lado do namorado policial

O amor está no ar para Jojo Todynho! A influenciadora digital e cantora, que está vivendo uma das melhores fases de sua vida, aproveitou a noite de quinta-feira, 20, para sair com o namorado. A artista assumiu publicamente a relação com o policial militar Thiago Gonçalves em fevereiro deste ano, no dia de seu aniversário.

Por meio das redes sociais, Jojo publicou alguns registros do passeio ao lado do amado. Esbanjando alegria, o casal posou sorridente e em clima de romance para a câmera durante o clique especial.

Para a ocasião, a famosa escolheu um vestido nula manga em tom de nude e complementou o look com joias na cor prata. A peça justíssima ressaltou as curvas de Jojo Todynho, que tem se dedicado bastante com dietas e exercícios físicos para atingir o corpo que deseja.

Recentemente, ela publicou um vídeo mostrando parte de seu treino e aproveitou o momento para recordar sua trajetória. "Aqui foi o lugar onde começou a minha primeira luta contra a obesidade. Na época perdi 22kg, mas sem foco voltei à estaca zero novamente e depois de seis anos estou de volta com outro olhar e expectativa de crescimento", declarou.

Jojo Todynho explica motivo para não assumir o cabelo natural

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar o motivo para não usar o seu cabelo natural. Em uma conversa com os seguidores nas redes sociais, ela revelou que prefere usar o megahair ao invés de assumir o formato original dos fios por causa do trabalho de cuidar do cabelo com grande curvatura.

Jojo disse que não gosta quando está apenas com o cabelo natural e que não tem paciência para cuidar dos fios no dia a dia. "Pras garotas, deixa eu falar uma coisa pra vocês: ‘Ah, é lindo [seu cabelo], por que você não cuida do seu cabelo natural?’. Não gosto", disse ela.

Então, ela revelou que compra cabelo de qualidade para fazer seu megahair. "Então, estou deixando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa colocar aquele manto [megahair], aquele manto de 15k [R$ 15 mil]. Aquele brasileiro do sul que pesa, que qualquer piranha que eu coloque tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar", afirmou.

