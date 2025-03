Jojo Todynho relembra sua luta contra a obesidade: 'Sem foco'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho mostrou parte de seu treino e fez questão de relembrar a sua luta contra a obesidade

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a cantora postou um vídeo de parte de seu treino e surgiu com uma roupa preta e rosa. A artista ainda relembrou a sua luta contra a obesidade.

"Aqui foi o lugar onde começou a minha primeira luta contra a obesidade. Na época perdi 22kg, mas sem foco voltei à estaca zero novamente e depois de seis anos estou de volta com outro olhar e expectativa de crescimento", disse ela.

Jojo Todynho resolveu fazer a cirurgia bariátrica e mudar seus hábitos de vida, o que a ajudou a eliminar cerca de 80kg.

Saiba mais sobre a cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica é uma das alternativas disponíveis na medicina para quem deseja emagrecer, mas encontra dificuldades com métodos naturais. No entanto, não é todo paciente que está elegível para o procedimento cirúrgico, sendo necessário se enquadrar dentro de uma série de condições. Jojo Todynho se submeteu à redução de estômago e, atualmente, ostenta uma silhueta de menos 70 kg.

Motivada pela busca por uma vida mais saudável, a campeã de A Fazenda 12 passou por uma bateria de exames para saber se estava apta ao procedimento. CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, para entender quando o método é indicado.

"A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes com IMC acima de 40 kg/m² ou acima de 35 kg/m² com comorbidades associadas, como diabetes e hipertensão, quando outros tratamentos falharam. Ela pode ser uma ferramenta eficaz, mas exige acompanhamento nutricional e mudanças no estilo de vida para evitar a recuperação do peso", explica.

Publicamente, Jojo nunca falou sobre problemas de saúde relacionados à obesidade. A influenciadora digital, no entanto, já declarou que estava no seu limite ao alcançar 160 kg. No caso da famosa, ela também recorreu a cirurgias plásticas para tornar o processo completo.

Por ser um procedimento que envolve muitas outras questões, a bariátrica não é elegível para todos. Em caso de arrependimento do paciente, a reversão, pouco habitual, seria uma alternativa. A médica alerta para complicações.

"Apesar de algumas técnicas de cirugia bariátrica permitir a reversão, não é algo habitual, pois técnicas de reversão podem ser complexas e associadas a taxas de complicações mais altas. Os principais métodos incluem a redução do estômago (gastrectomia vertical), o bypass gástrico (desvio do trânsito intestinal) e outras técnicas metabólicas. Elas alteram a absorção de nutrientes e reduzem a capacidade do estômago, promovendo a saciedade precoce", diz.

