Jojo Todynho critica jovens brasileiros e revela planos de morar no exterior

Jojo Todynho fez um desabafo em suas redes sociais e criticou algumas atitudes dos jovens brasileiros. A famosa também contou que planeja morar fora

Jojo Todynho já mostrou diversas vezes que não tem papas na língua e nesta quinta-feira, 7, não foi diferente.

Em seu Instagram Stories, a famosa compartilhou um vídeo em que aparece criticando algumas atitudes dos jovens brasileiros.

"Uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, que não trabalha, não estuda e vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce. Sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar para vida quando der uma m****. Eu costumo dizer que nasci na geração errada. Uma geração que não trabalha, não estuda e não respeita ninguém. Acha que na vida é tudo festa. Não é possível que o brasileiro aceite ganhar o salário mínimo desse e ainda acha que a ajuda de 600 reais [dada pelo governo] é uma maravilha”, disse ela.

Por fim, Jojo revelou que tem planos de morar no exterior. "O povo quer ir para festa em Copacabana, vamos celebrar. Está tudo lindo e tudo maravilhoso. A vida não é um morango! E sabe qual o absurdo maior? Estão fazendo filho adoidado. Se assegurando no Bolsa Família. Mas esse auxílio aí, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam. Se minha vida caminhando do jeito que está, muito bem, eu vou meter meu pé. O Brasil está caminhando para ser uma Venezuela", concluiu.

Adoção

Recentemente, Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro de um momento especial com o menino Francisco durante sua viagem a Angola. No país para participar de uma audiência do processo de adoção, a cantora dividiu o reencontro com o menino e se declarou para ele em suas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Jojo Todynho revelou que viajou para Angola, embora sem revelar muitos detalhes sobre a viagem inicialmente. Mais tarde, a estudante de direito compartilhou o motivo ao publicar um vídeo em que aparece abraçando seu futuro filho adotivo, que sorri alegremente e está bem próximo dela.

“Seu futuro será brilhante, Francisco", Jojo prometeu ao reencontrar o futuro herdeiro na legenda do post. Agora, ela deve passar por uma nova audiência, além de tentar agilizar o processo para adotar legalmente o pequeno. Vale lembrar que a cantora brasileira conheceu o menino durante sua viagem à Luanda, na Angola, em 2023.

