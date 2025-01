Jojo Todynho denuncia internauta por ofensa racista

Jojo Todynho mostrou que a internet não é terra sem lei e fez questão de denunciar uma internauta que proferiu ofensas racistas

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 22, a famosa mostrou que internet não é terra sem lei. Em seu Instagram Stories, Jojo contou que denunciou uma internauta que proferiu ofensas de cunho racista.

"Acabei de sair da DECRADI, delegacia de combate ao racismo e à intolerância. E vou deixar como um aprendizado para você que vem na internet e acha que pode falar o que quer e vai ficar por isso mesmo. Nossa Justiça brasileira existe. Ela tarde muitas vezez, falha também muitas vezes, mas está aí para ser feita", começou ela.

Em seguida, a famosa incentivou os seus seguidores a fazerem esse tipo de denúncia também. "Como uma futura advogada, eu deixo aqui para vocês uma mensagem. Toda vez que você se sentir invadido de alguma forma, faça valer à pena, corra atrás dos seus direitos. Por mais que tenha uma opinião partidária ou social diferente, aprenda a ter o mínimo de decência de respeitar o sentiment porque quando você ataca uma pessoa de alguma forma, isso fere", concluiu.

Novo visual

Ano novo, visual novo! A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho impressionou os seguidores ao revelar que decidiu mudar as madeixas. Após passar um período com os fios curtos, a artista surgiu com um cabelão estilo morena iluminada.

Em seus stories no Instagram, Jojo compartilhou duas fotos mostrando a transformação. Usando um vestido longo bem justinho e recortado, a famosa esbanjou a mudança e não poupou sorrisos para a câmera.

"Me amando cada dia mais", declarou ela na legenda de um dos cliques. Além do cabelo, Jojo Todynho também exibiu a silhueta fininha. Desde que realizou a cirurgia bariátrica, em 2023, a influenciadora apostou em uma rotina de exercícios físicos e dieta saudável para atingir sua meta pessoal.

Além disso, ela também realizou procedimentos estéticos como lipoescultura e abdominoplastia. Recentemente, Jojo revelou ao público que irá se submeter a uma nova cirurgia ainda este ano, desta vez focada em transformar as pernas.

"Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!", celebrou a artista ao anunciar a novidade. A influenciadora explicou anteriormente que optou por não realizar todos os procedimentos no mesmo dia para poder se recuperar de uma forma mais confortável.

Leia também: Jojo Todynho abre álbum de viagem: 'Se apaixonar pela vida'