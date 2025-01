Jojo Todynho impressiona ao mostrar mudança no visual: 'Me amando'

Mudanças! Jojo Todynho decidiu aderir a um novo visual e colocou o cabelão para jogo após passar um período com os fios curtos

Ano novo, visual novo! A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho impressionou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 16, ao revelar que decidiu mudar as madeixas. Após passar um período com os fios curtos, a artista surgiu com um cabelão estilo morena iluminada.

Em seus stories no Instagram, Jojo compartilhou duas fotos mostrando a transformação. Usando um vestido longo bem justinho e recortado, a famosa esbanjou a mudança e não poupou sorrisos para a câmera.

"Me amando cada dia mais", declarou ela na legenda de um dos cliques. Além do cabelo, Jojo Todynho também exibiu a silhueta fininha. Desde que realizou a cirurgia bariátrica, em 2023, a influenciadora apostou em uma rotina de exercícios físicos e dieta saudável para atingir sua meta pessoal.

Além disso, ela também realizou procedimentos estéticos como lipoescultura e abdominoplastia. Recentemente, Jojo revelou ao público que irá se submeter a uma nova cirurgia ainda este ano, desta vez focada em transformar as pernas.

"Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!", celebrou a artista ao anunciar a novidade. A influenciadora explicou anteriormente que optou por não realizar todos os procedimentos no mesmo dia para poder se recuperar de uma forma mais confortável.

Jojo Todynho exibe novo visual - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho grava programa piloto no SBT

A cantora Jojo Todynho pode se tornar apresentadora em breve! Isso porque, recentemente, ela gravou um programa piloto da nova versão do Casos de Família, atração clássica do SBT.

Ela esteve nos estúdios da atração ao ser cotada para ser uma das estrelas à frente do retorno do programa, que está fora da grade de programação há alguns meses. Em conversa com o colunista Leo Dias, a estrela contou que adorou a experiência na gravação e está feliz com o seu desempenho na frente das câmeras; confira mais detalhes!

