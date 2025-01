Jojo Todynho abre álbum de viagem: 'Se apaixonar pela vida'

Jojo Todynho está curtindo uns dias de descanso em Fernando de Noronha e compartilhou diversos momentos em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está curtindo uns dias de descanso na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha. Nesta segunda-feira, 20, a artista publicou em sua conta no Instagram diversos momentos da viagem.

Em algumas imagens, Jojo surgiu sorridente aproveitando o lugar e em outras ela apareceu de biquíni enquanto curtia um passeio de barco.

"Viajar é se apaixonar pela vida", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que linda", escreveu uma internauta. "Que maravilhosa", disse outra. "Ela está arrasando nos looks", elogiou uma terceira.

Novo visual

Ano novo, visual novo! A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho impressionou os seguidores na manhã de quinta-feira, 16, ao revelar que decidiu mudar as madeixas. Após passar um período com os fios curtos, a artista surgiu com um cabelão estilo morena iluminada.

Em seus stories no Instagram, Jojo compartilhou duas fotos mostrando a transformação. Usando um vestido longo bem justinho e recortado, a famosa esbanjou a mudança e não poupou sorrisos para a câmera.

"Me amando cada dia mais", declarou ela na legenda de um dos cliques. Além do cabelo, Jojo Todynho também exibiu a silhueta fininha. Desde que realizou a cirurgia bariátrica, em 2023, a influenciadora apostou em uma rotina de exercícios físicos e dieta saudável para atingir sua meta pessoal.

Além disso, ela também realizou procedimentos estéticos como lipoescultura e abdominoplastia. Recentemente, Jojo revelou ao público que irá se submeter a uma nova cirurgia ainda este ano, desta vez focada em transformar as pernas.

"Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!", celebrou a artista ao anunciar a novidade. A influenciadora explicou anteriormente que optou por não realizar todos os procedimentos no mesmo dia para poder se recuperar de uma forma mais confortável.

