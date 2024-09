Jojo Todynho decide tirar música em apoio à comunidade LGBT do ar

Jojo Todynho afirmou que pretende tirar uma música que fez em apoio à comunidade LGBTQIA+ do ar e explicou seus motivos para a decisão

Em suas redes sociais Jojo Todynho sempre dá sua opinião sobre diversos assuntos e já mostrou que não tem papas na língua. Agora, a cantora pegou os fãs de surpresa ao anunciar que pretende tirar a música Arrasou Viado de todas as plataformas digitais.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo e explicou seus motivos. "Quando lançou Que Tiro Foi Esse? foi uma explosão mundial. Sem palavras. Eu fui abraçada por todos, todos. Sem exceção de pessoas, todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: poxa, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento LGBTQIA+ - não sei pronunciar E eu, na hora: ‘vambora!’. Aí lançamos Arrasou, Viado", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que não pretende se aproveitar da comunidade. "Eu, com a bandeira do movimento na mão, pedi respeito. Porque todos nós merecemos respeito, seja em qualquer classe social, qualquer escolha que a gente faz da vida, o que somos, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar é um dever de todos. É por isso que eu vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado. Tirar das plataformas digitais, também. Porque em momento algum eu quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, de ninguém, nunca. Se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que estou hoje. Eu cobro respeito, mas não tenho respeito pela opinião dos outros, pelo posicionamento dos outros. Ninguém tem que pensar igual a mim. A vida não funciona assim. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu", concluiu Jojo.

Susto

Jojo Todynho passou sufoco no Rio de Janeiro. Moradora da Taquara, Zona Oeste da capital, a cantora teve que se proteger ao perceber um tiroteio próximo da sua casa. Momentos de tensão marcaram a noite. A influenciadora digital mora na zona de perigo do tiroteio em questão e encontrou uma bala de fuzil e de outros modelos de armas de fogo em seu quintal, o que a deixou preocupada e em total estado de alerta.

Em entrevista à CARAS Brasil, Jojo Todynho desabafa sobre a insegurança constante na cidade maravilhosa e revela por que não mora em regiões mais privilegiadas em que vivem inúmeras celebridades, como por exemplo, a Barra.

"A violência vem assolando o nosso Rio de Janeiro inteiro. A gente tem a certeza que a gente não está seguro em lugar nenhum. Eu vejo as pessoas quando me questionam, porque você não mora na Barra, porque está perigoso na Barra, não é? Creio que em Jacarepaguá, na Taquara, Bangu, adjacências, em toda a região está perigoso", afirma.

Jojo ainda está se recuperando do susto e ainda não há informações sobre o que teria acontecido próximo da casa de Jojo, nem os envolvidos na ação.

"Infelizmente, nós estamos à mercê dessa escassez do poder público para a nossa segurança. É triste, mas é a realidade que hoje vivo, que o carioca vem vivendo de violência", desabafa a artista, que tirou uma foto dos projéteis.