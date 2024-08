Jogadora espanhola alfineta Seleção Brasileira após derrota: 'Não jogam futebol'

A Seleção Brasileira avançou para a final olímpica de futebol após vencer o time espanhol e foi alfinetada por uma das jogadoras pela vitória

O time feminino de futebol brasileiro fez história nas Olimpíadas após garantir uma vaga na final, nesta terça-feira (6). As meninas ganharam de 4 X 2 da Espanha e receberão após o jogo decisivo a primeira medalha olímpica da seleção, tanto de ouro quanto de prata, em 16 anos. No entanto, a vitória incomodou a jogadora espanhola Jenni Hermoso, que disse que o time rival "não joga futebol".

"Que te metam quatro gols de uma equipe que para mim, não joga futebol... No final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Também não jogamos o nosso futebol... Gostei do segundo tempo, mas era difícil virar com o 4X2", disparou a atleta em entrevista à rádio Cope, da Espanha.

Jenni também disse que as jogadoras brasileira estudam formas de machucar as atletas e pressionam elas, o que ela apontou como motivo pelo qual não acha que as brasileiras jogam futebol: "Elas ganham minutos e fazem você perder tempo, mas para elas, isso valeu".

A Espanha, quem é campeã olímpica na modalidade feminina, disputa pela primeira vez a competição olímpica e ainda tem chances de ganhar o bronze se vencer a Alemanha, na próxima sexta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝕵𝖊𝖓𝖓𝖎 𝕳𝖊𝖗𝖒𝖔𝖘𝖔 🙃 (@jennihermoso)

Brasileiros detonam Jenni após declaração

Pouco após a declaração ganhar força nas redes, Jenni teve o perfil do Instagram inundado de comentários debochados de torcedores brasileiros, que já mostraram mais de uma vez que estão preparados para defender a delegação do país com unhas e dentes.

"Se for chorar, manda áudio", brincou um usuário da rede social. "Qualquer coisa vai nos avisando, mona. Mas, não se esqueça de pegar um lencinho, porque você está chorando demais", comentou a outra. "Do que vale sua opinião mesmo, amiga? No máximo bronze, né?", disparou um torcedor brasileiro. "Não sabemos jogar, não. Sabemos dar aula de como fazer isso", escreveu o outro.