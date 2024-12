João Lucas responde se entraria em reality e diverte com proibição de Sasha

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, comenta sobre a possibilidade de entrar em um reality show e brinca com a possível reação da esposa

O cantor João Lucas decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta quinta-feira, 12, para conversar com os seguidores e responder algumas dúvidas. Durante o bate-papo, o marido de Sasha Meneghel foi questionado sobre a possibilidade de integrar o elenco de um reality show e citou a esposa.

"Oi João. Você entraria em algum reality?", perguntou um usuário.

Para responder, o cantor resgatou uma foto com Sasha e revelou que ela não o deixaria entrar em um programa deste estilo. Porém, o próprio não afirmou, nem negou a possibilidade.

"Vocês acham que essa senhora deixaria?", escreveu.

João Lucas respondeu se entraria em um reality show e citou Sasha Meneghel - Foto: Reprodução/Instagram

João Lucas era cantor gospel antes de se relacionar com Sasha. No entanto, foi a partir do namoro com a famosa que o artista tornou-se mais conhecido na mídia.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash, o rapaz abriu o jogo sobre o fato de algumas pessoas o chamarem de “Sasho”.

“Esse lance de me chamarem de Sasho começou com os meus fãs para me zoarem. ‘Cadê o Sasho?’, ‘Cadê ele cantando?’, ‘Cadê as músicas?’, e foi virando algo maior. Acho muito legal e engraçado, para ser sincero”, confessou.

João, que é chamado assim em tom de críticas ou de brincadeira, frisou: “Minha mulher é incrível, fod*, e eu tenho muito orgulho. Encho a boca para falar dela […]. Tenho orgulho mesmo. Me chamar de Sasho é algo fod* pra mim, é incrível”.

João Lucas fala sobre fé

O famoso, que deixou de cantar música gospel para se dedicar a uma nova fase na música, garantiu que isso não mudou sua fé e seu relacionamento com Jesus.

“O que mudou foi a forma que enxergo minha fé para com as pessoas. Isso mudou muito […]. A minha fé é muito diferente do movimento que conhecemos do gospel nacional, do evangélico brasileiro. Muito também pela motivação política nos últimos anos“, pontuou.

