Pai de menina, Jesus Luz entrega como lida com universo feminino: 'Brincamos de boneca'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jesus Luz abre intimidade como pai e se diverte ao falar da rotina com a filha, Malena, que acaba de completar oito anos

Celebrando mais um Dia dos Pais ao lado da pequena Malena (8), o modelo Jesus Luz (37) garante que não encara como um desafio ser pai de menina. Apaixonado pela paternidade, o artista abriu um pouco da intimidade e contou à CARAS Brasil como é sua rotina de cuidados com a herdeira, a qual ele faz questão de participar de todos os detalhes de sua educação.

"Um dos maiores prazeres da minha vida é proporcionar momentos de qualidade para minha filha. Isso me faz sentir mais feliz e com mais gás para seguir em frente", diz Jesus, que volta e meia compartilha registros fofíssimos ao lado de Malena nas redes sociais.

Com agenda corrida e muitos shows pelo Brasil, o DJ conta que apesar dos finais de semana reservar para viagens a trabalho, consegue ter uma rotina estável nos dias livres para estar presente na rotina da pequena, que é sua prioridade. "Pego ela na escola, levo pro jiu-jítsu, natação, jantamos nos restaurantes que ela mais gosta, tomamos café da manhã juntos e por aí vai. Fazemos o máximo de atividades possíveis quando estamos juntos", conta.

Sobre os dilemas femininos, Jesus confessa que apesar da paternidade ter lhe provocado alguns desafios, o fato de ter uma menina não lhe trouxe dificuldade, pelo contrário, ele adora os momentos de diversão com a herdeira. "Eu me entrego totalmente".

"Brincamos de boneca, deixo ela me maquiar e falamos sobre tudo. Me permito ser um cara super sensível com ela", afirma Jesus, que ainda não está preparado para ver Malena ter ciúmes do pai galã: "Ela é zero ciumenta. Pelo menos por enquanto tá tudo tranquilo", diz aos risos.

